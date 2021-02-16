不搭機也能「偽出國」宜蘭噶瑪蘭酒廠賞落雨松

綠葉翻紅是許多人嚮往的北國秋冬美景，現在只要跑一趟宜蘭金車噶瑪蘭威士忌酒廠，就能拍出具異國風情的藍天紅葉美照，把握年假最後一天，享受不用搭飛機的「偽出國」樂趣。

落羽松原產於北美濕地區，每年11月起會逐間轉黃，自隔年1月起會由黃轉紅，別具北國風情，讓人彷彿置身異國，相當受到遊客喜愛。國內的台南六甲菁埔埤落羽松林、桃園市八德區霄裡里、宜蘭羅東運動公園、台北大湖公園…等，都是欣賞落雨松的知名景點。

現在到位於宜蘭員山的金車噶瑪蘭威士忌酒廠，也可以欣賞到落雨松所帶來的迷人異國風情。金車噶瑪蘭威士忌酒廠交通便利，搭長大眾運輸工具即可到達，假日還有假日觀光景點公車可以搭。除了欣賞落雨松之外，還能參觀威士忌生產線，欣賞酒廠內文藝中心美術展，參加威士忌免費試喝或付費品飲、學習威士忌DIY調酒，甚至可以買一瓶只有在噶瑪蘭酒廠才能買得到的限量「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶」，多重樂趣，一次享有。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康