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不搭機也能「偽出國」宜蘭噶瑪蘭酒廠賞落雨松

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美麗的紅葉美景，彷彿置身異國。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美麗的紅葉美景，彷彿置身異國。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

綠葉翻紅是許多人嚮往的北國秋冬美景，現在只要跑一趟宜蘭金車噶瑪蘭威士忌酒廠，就能拍出具異國風情的藍天紅葉美照，把握年假最後一天，享受不用搭飛機的「偽出國」樂趣。

落羽松原產於北美濕地區，每年11月起會逐間轉黃，自隔年1月起會由黃轉紅，別具北國風情，讓人彷彿置身異國，相當受到遊客喜愛。國內的台南六甲菁埔埤落羽松林、桃園市八德區霄裡里、宜蘭羅東運動公園、台北大湖公園…等，都是欣賞落雨松的知名景點。

現在到位於宜蘭員山的金車噶瑪蘭威士忌酒廠，也可以欣賞到落雨松所帶來的迷人異國風情。金車噶瑪蘭威士忌酒廠交通便利，搭長大眾運輸工具即可到達，假日還有假日觀光景點公車可以搭。除了欣賞落雨松之外，還能參觀威士忌生產線，欣賞酒廠內文藝中心美術展，參加威士忌免費試喝或付費品飲、學習威士忌DIY調酒，甚至可以買一瓶只有在噶瑪蘭酒廠才能買得到的限量「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶」，多重樂趣，一次享有。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

落羽松每年11月起會逐間轉黃，自隔年1月起會由黃轉紅。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
落羽松每年11月起會逐間轉黃，自隔年1月起會由黃轉紅。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
只在酒廠限量販售的噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶，建議售價1,600元。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
只在酒廠限量販售的噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶，建議售價1,600元。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
落雨松綠葉翻紅，是金車噶瑪蘭威士忌酒廠秋冬限定的美景。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
落雨松綠葉翻紅，是金車噶瑪蘭威士忌酒廠秋冬限定的美景。圖／摘自金車噶瑪蘭威士忌酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 落羽松 濕地

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