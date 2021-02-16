北返車潮要來了！下午7路段爆塞 國5繼續塞

今天是為春節連續假期第七天（大年初五）亦為收假日。高公局說，截至上午11時，國道全線交通量為34.4百萬車公里，預估本日交通量為110車公里。上午國道路況，除國1北向大雅至台中系統（兩起事故）、國5北向頭城-頭城路段車多壅塞外，其餘國道路況大致正常。

高公局說，經統計，該春節連假將國5雪隧北向慢速車示警系統的間距調整為100公尺以上，車速低於65公里的慢速小型車，昨日大年初四顯示達1160輛，為元旦連假採間距120公尺以上，車速低於65公里的慢速小型車平均每日203輛的5.7倍，今日下午北返車流量更大，提醒用路人行駛雪隧務必維持適當間距並勿當龜速車，影響整體車流紓解。

另查今日11時04分國1北向219公里發生2小客車追撞事故占內車道，導致回堵2公里；11時23分國1北向249公里發生小客車追撞事故占內車道，導致回堵1公里； 11時27分國1北向南屯入口發生2小客車追撞事故占內車道，導致回堵2公里，以上事故均已排除，惟已導致車輛嚴重回堵且影響整體車流，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。

高公局研判，下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪，國5北向宜蘭至坪林等路段可能會出現車多情形；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒民眾，假期間多利用公共運輸，若自行開車，則於出發前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。