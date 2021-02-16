塞完了？ 今天收假日 蘇花路廊北上車流順暢

雖然儲蓄是件好習慣，不過拿了錢要忍著不花，總是說得簡單做得難。尤其又到了年節時分，大人領年終，小孩拿紅包，看似荷包滿滿，但一不注意，花個精光也是可能是一瞬間的事。日本媒體「CanCam」就分享三招秘訣，可以養成儲蓄習慣，防止自己亂花。

2021-02-16 10:30