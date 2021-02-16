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塞完了？ 今天收假日 蘇花路廊北上車流順暢
蘇花路廊昨天北返車流爆大量，全日達到2萬2829輛次，車流一直塞到今天凌晨才紓解；今天雖是春節連假收假日，但北上車流較昨天明顯減少，公路單位上午11時起陸續啟動大客車優先道、開放路肩行駛大客車措施，維持交通順暢。
公路總局第四區養護工程處表示，昨天上午9時起，蘇花改北上路段每小時有多達900到1000輛車，車流量相當大，壅塞情況一直持續到今天清晨才獲得紓解。今天車流量明顯比昨天少，到上午10時為止，蘇花路南下宜蘭往花蓮車流量2171輛，北上8319輛，每小時約600至800輛，預估全天北上車流量約在1萬5000輛左右。
今天近中午時北返車流增加，公路總局上午11時起啟動台9線花蓮崇德及和平地區的大客車優先道措施，上午12時起，蘇花改持續開放路肩行駛大客車措施。公路總局表示，依據昨天疏運狀況研判，台9線太魯閣大橋至崇德路段、蘇花改仁水隧道及觀音谷風隧道、南澳至東澳路段北上方向仍是易壅塞路段，提醒民眾經過這些路段時，在速限範圍內儘量提高車速，避免車距過大，以維持行車順暢。
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