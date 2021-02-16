聽新聞
test
0:00 / 0:00
明天開工拜拜領紅包 命理老師教眉角 運勢旺一年
農曆春節連假結束後，公司行號、工廠會陸續開工，根據傳統，不少公司都會選擇在年初五或初六上班，然後會自行或請命理老師挑選良日吉時開工拜拜，上班族領老闆薪水的，也可能會領到老闆給的「開工紅包」，命理老師楊登嵙提醒，開工紅包不要隨便花掉，放在身上3天，再放在辦公室抽屜，可提升事業運。
台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，明天是各行各業的開工日，通常都要舉行拜拜儀式，由公司或店家負責人率領全體員工一同為事業的前景祝禱，祭拜地點建議可選在公司、店家門口舉辦開工拜拜，若平常公司或店內設有神龕的話，可直接於神龕前祭拜，祭拜的對象就是五路財神、福德正神、地基主。
楊登嵙說，供品的話選擇一對蠟燭、三牲、水果（五樣）、甜的湯圓四碗（領受四方之財）、糖果、清茶3杯、酒3杯、發糕5個（象徵招五路之財），在發粿下面壓紅包（每個紅包888元），象徵大發利市，如果不愛吃發粿也可以用蛋糕取代。鳳梨帶葉，並綁上紅紙或紅帶（興旺），壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮。
楊登嵙提醒，一些供品對某些行業來說是「禁忌」，要特別注意，例如公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。
楊登嵙說，開工除了拜拜、放鞭炮等外，老闆、上司一般會在當日發送「開工紅包」給員工，金額從200至2000元不等，金額雖不多，讓大家討個好彩頭。
他建議，「開工紅包」千萬不要隨便花掉，想「錢滾錢」，建議將「開工紅包」放在身上3天，然後放在自己的辦公桌抽屜內，祈求新的一年在公司平安健康，順利發達，提升事業運；也可以在元宵節過後存進自己的銀行帳戶裡，如同「發財金」，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拼，利祿亨通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言