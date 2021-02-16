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明天開工拜拜領紅包 命理老師教眉角運勢旺一年

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明天開工拜拜領紅包 命理老師教眉角 運勢旺一年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
明天是開工日，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教公司老闆如何開工拜拜、員工如何使用開工紅包旺財運。記者陳宏睿／攝影
明天是開工日，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教公司老闆如何開工拜拜、員工如何使用開工紅包旺財運。記者陳宏睿／攝影

農曆春節連假結束後，公司行號、工廠會陸續開工，根據傳統，不少公司都會選擇在年初五或初六上班，然後會自行或請命理老師挑選良日吉時開工拜拜，上班族領老闆薪水的，也可能會領到老闆給的「開工紅包」，命理老師楊登嵙提醒，開工紅包不要隨便花掉，放在身上3天，再放在辦公室抽屜，可提升事業運。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，明天是各行各業的開工日，通常都要舉行拜拜儀式，由公司或店家負責人率領全體員工一同為事業的前景祝禱，祭拜地點建議可選在公司、店家門口舉辦開工拜拜，若平常公司或店內設有神龕的話，可直接於神龕前祭拜，祭拜的對象就是五路財神、福德正神、地基主。

楊登嵙說，供品的話選擇一對蠟燭、三牲、水果（五樣）、甜的湯圓四碗（領受四方之財）、糖果、清茶3杯、酒3杯、發糕5個（象徵招五路之財），在發粿下面壓紅包（每個紅包888元），象徵大發利市，如果不愛吃發粿也可以用蛋糕取代。鳳梨帶葉，並綁上紅紙或紅帶（興旺），壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮。

楊登嵙提醒，一些供品對某些行業來說是「禁忌」，要特別注意，例如公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。

楊登嵙說，開工除了拜拜、放鞭炮等外，老闆、上司一般會在當日發送「開工紅包」給員工，金額從200至2000元不等，金額雖不多，讓大家討個好彩頭。

他建議，「開工紅包」千萬不要隨便花掉，想「錢滾錢」，建議將「開工紅包」放在身上3天，然後放在自己的辦公桌抽屜內，祈求新的一年在公司平安健康，順利發達，提升事業運；也可以在元宵節過後存進自己的銀行帳戶裡，如同「發財金」，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拼，利祿亨通。

紅包 鳳梨 發財金

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