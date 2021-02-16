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擦蟾蜍、溫泉魚水加持 大樂透頭彩獎落礁溪1人獨得

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
礁溪「樂山商行」昨天開出大樂透頭獎，業者也歸功店內飼養的溫泉魚帶來喜氣。記者張議晨/攝影
礁溪「樂山商行」昨天開出大樂透頭獎，業者也歸功店內飼養的溫泉魚帶來喜氣。記者張議晨/攝影

大樂透第110018期昨晚開獎，獎落宜蘭礁溪「樂山商行」，由1人獨得，業者昨天接獲顧客中獎訊息，連忙放鞭炮慶祝，今早開門營業前，店外就有老主顧排隊等候，想沾頭獎喜氣拚一把。

樂山商行在礁溪湯圍溝溫泉公園旁，營業10多年，曾開出千萬獎項，大樂透頭彩是首次，業者笑不攏嘴，也希望財神爺再度降臨。

莊姓業者表示，昨天初四迎財神，特別將店內擺放的招財蟾蜍清潔一遍，沒想到晚上就接到台彩電話，通知開出大樂透，但春節人潮眾多，已記不得誰買下這張頭彩彩券。

林姓店員說，礁溪是溫泉鄉，投注站內飼養溫泉魚，魚能「招財」，水也象徵「財源滾滾」，剛好開出大樂透頭彩，真的很意外。

今天有顧客說，她每年都會到這間投注站下注，店員一看就很有「福報」，這次開出頭彩更是幸運，希望今晚也能中獎，讓投注站「連莊」。

莊姓店員昨天擦拭完店內擺放的蟾蜍後，財神爺晚上就降臨。記者張議晨／攝影
莊姓店員昨天擦拭完店內擺放的蟾蜍後，財神爺晚上就降臨。記者張議晨／攝影
礁溪「樂山商行」昨天開出大樂透頭獎，今天投注站剛開門，就湧入顧客沾喜氣。記者張議晨／攝影
礁溪「樂山商行」昨天開出大樂透頭獎，今天投注站剛開門，就湧入顧客沾喜氣。記者張議晨／攝影

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