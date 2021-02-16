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初五收假下午湧北返車潮 想避開塞車快趁上午出發
今天大年初五，也是收假日。交通部高公局預估下午將出現北返車潮，建議用路人趁早出發。
高公局說，昨天全日交通量為126.6百萬車公里，約為平日年平均 （88百萬車公里）的1.4倍；國5交通量為3.3百萬車公里，約為平日年平均（2.6百萬車公里）1.3倍。
昨日下午車多路段包括國1北向新竹系統-竹北、頭屋-頭份、台中-台中系統、北斗-埔鹽系統、永康-台南系統，以及國3北向後龍-西濱、沙鹿-大甲，並於晚間10時後紓解，其中國1北向新竹系統-竹北北向及國5北向宜蘭-坪林則於凌晨時段紓解，其餘路段大致正常。
高公局說，今天0至5時國道交通量為11.8百萬車公里，為平日年平均（3.5百萬車公里）3.4倍；預估全天交通量為110百萬車公里。
目前國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.5百萬車公里。
高公局說，今天相關疏導措施包括下午2時至晚上9時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今日下午將出現北向車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間，北中南詳細路況預報如圖。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。
假期間高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，可利用省縣道，不要上國道。
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