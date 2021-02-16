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收假日訂位爆滿！高鐵再開2加班車全對號 發車時間看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

今天是大年初五，也是春節連假最後一天。因應春節連假即將結束，台灣高鐵公司宣布為加強服務北返旅客，將於今下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠全車對號座列車，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵說，今日高鐵所有車次實施全車對號座，請旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。明起恢復自由座服務，歡迎旅客多加利用。

加班車資訊如下：

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8862車次19:10自左營站發車，21:35抵達南港站。

高鐵

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