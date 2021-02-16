國5上午10點後車流多 高公局：把握時間盡快上路

今天春節最後一天，也是收假日，國道高速公路局上午指出，北返民眾最好上午出發，在上路前，可以多利用1968App查詢壅塞路段以避開車潮。

高公局表示，上午6點前全線13.2百萬車公里，預估今天交通量將達110百萬車公里，截至上午6點，國5雪隧通過1萬0100輛次，比去年同期減少7%。

一早北中南地區大致正常，今日路況預測，國1北向新竹系統到湖口，國3關西到大溪路段，今天傍晚會出現車多壅塞情形，國5北向宜蘭到坪林路段，預計上午10點就會有車多擁擠情形，可能到深夜才會紓解，請北返民眾多留意。

中部地區，國1北向西螺至埔鹽系統，國1北向南屯至后里路段，及國3北向竹山至中興路段、北向草屯至霧峰，在上午及傍晚會有零星車多，至於國3北向大山到香山路段，大約在下午或傍晚過後會有車多情形。

南部地區，國10西向仁武至左營端，大約在下午到傍晚，車流較多。

今天只有國5北向蘇澳羅東到宜蘭頭城有高承載管制，時間從下午2時至晚上9時，限3人以上通行。今天沒有匝道封閉，全日採單一費率，國3新竹系統到燕巢系統採單一費率打八折。