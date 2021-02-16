快訊

他一手養出天元宮絕美櫻花 幕後「綠手指」曝光

明大變天轉濕冷！ 冷氣團襲連3天8度 恐逼寒流等級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明大變天轉濕冷！冷氣團襲連3天8度 恐逼寒流等級

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明天冷氣團南下。聯合報系資料照
明天冷氣團南下。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天強冷空氣報到，氣溫驟降變天轉冷，周四起連三天10度以下，恐下探8度，有寒流的機率。

吳德榮說，今晨台灣附近有零散的中低雲(左圖)；東半部近海有降水回波，台灣海峽中部也有一些零星回波消長；東半部及恆春半島東側有局部短暫降雨。因夜間輻射冷卻減弱，大氣也略回暖，截至5時全台平地最低氣溫為新竹寶山鄉的11.8度，其他各地最低氣溫為北部（桃園大溪台北南港區）15.0度，中部（雲林崙背鄉）13.4度，南部（高雄內門）13.3度，東半部（花蓮壽豐鄉）15.3度，大約比昨晨回升1、2度。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日西半部雲量略增，東半部偶有局部短暫雨的機率，各地白天舒適。下午起中層雲系移入，北台灣雲量增多、近山區有零星飄小雨的機率，晚轉有局部雨。今日氣溫：北部15至24度，中部14至28度，南部14至29度，東部15至26度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明開工日，「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，明晚北台沿海平地最低將降至10度左右；北部及東半部有局部雨，晚間北台雨停；濕冷不到1天、轉乾冷。

周四起連五天，各地為晴朗穩定的天氣。周四至周六晨，各地「晴冷」，加上夜間「輻射冷卻」作用，台南以北很多地方的平地最低氣溫，將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右；應注意氣溫的劇烈變化及氣象局的特報，歐洲(ECMWF)最新模擬有達「寒流」標準的機率，美國(GFS)模擬也有「強烈大陸冷氣團」的強度，應持續觀察。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六白天起至下周一各地持續晴朗穩定，冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，夜間輻射冷卻很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右，年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。下周二另一波東北季風南下，天氣轉變。

吳德榮 寒流 天氣動態

延伸閱讀

鋒面到！今晚起雨勢變大 吳德榮：中南部明午先好轉

春節連假天氣南北兩樣晴 吳德榮：小年夜雨到除夕中午

小年夜各地大雨 吳德榮：除夕中南部雨漸歇但北部濕涼

小年夜變天！ 吳德榮：除夕中南部好轉 北部東部短暫雨

相關新聞

明大變天轉濕冷！冷氣團襲連3天8度 恐逼寒流等級

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天強冷空氣報到，氣溫驟降變天轉冷，周四起連三天...

年初五收假日把握溫暖陽光 明開工冷氣團南下有感降溫

今天是大年初五，已公司行號陸續開工，明天公家機關就要上班了，中央氣象局表示，把握今天相對舒適的溫暖天氣，明天大陸冷氣團南...

動物園新寵融化我心 過年走春鼻別忘與「麥芽、麻荖、呷百二」拜個年

台北市立動物園有許多萌翻觀眾的新生動物寶寶，除了月前亮相的大熊貓「圓寶」，還有長頸鹿「麥芽」、小懶猴「麻荖」、金剛猩猩 「Jabali」和馬來貘「貘豆」等，不但模樣可愛，名字也很逗趣討喜，堪稱目前最吸睛的新寵兒。

他一手養出天元宮絕美櫻花 幕後「綠手指」曝光

一到春節前後，新北市淡水無極天元宮總會湧入大批賞櫻人潮，粉嫩花瓣配上天元宮本殿的建築輪廓，更是殺光攝影愛好者的底片。30年前廟方為了美化天壇，栽種幾棵山櫻花，沒想到在一名擅於園藝的張姓師兄照顧下，陸續增加吉野櫻等花種，天元宮的櫻花數量也達上百棵，張把櫻花樹當小孩般照料，意外成為北部最大免費賞櫻勝地的幕後推手。

金牛樂活‧身心篇／教你收心操 擺脫長假症候群

放假總是讓人感到愉悅，尤其農曆年假天數較長，讓我們身心比較能放鬆，得以暫時卸下繁忙的工作與重擔，享受愜意的生活與豐富的美...

金牛樂活‧健身篇／簡易重訓 不讓脂肪團圓

年節吃太多、太好，脂肪也來團圓怎麼辦？趁年假收尾，健身教練親身示範幾個簡單在家就可做的動作，不僅促進全身血液循環，也能宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。