明大變天轉濕冷！ 冷氣團襲連3天8度 恐逼寒流等級

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天強冷空氣報到，氣溫驟降變天轉冷，周四起連三天10度以下，恐下探8度，有寒流的機率。

吳德榮說，今晨台灣附近有零散的中低雲(左圖)；東半部近海有降水回波，台灣海峽中部也有一些零星回波消長；東半部及恆春半島東側有局部短暫降雨。因夜間輻射冷卻減弱，大氣也略回暖，截至5時全台平地最低氣溫為新竹寶山鄉的11.8度，其他各地最低氣溫為北部（桃園大溪台北南港區）15.0度，中部（雲林崙背鄉）13.4度，南部（高雄內門）13.3度，東半部（花蓮壽豐鄉）15.3度，大約比昨晨回升1、2度。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日西半部雲量略增，東半部偶有局部短暫雨的機率，各地白天舒適。下午起中層雲系移入，北台灣雲量增多、近山區有零星飄小雨的機率，晚轉有局部雨。今日氣溫：北部15至24度，中部14至28度，南部14至29度，東部15至26度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明開工日，「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，明晚北台沿海平地最低將降至10度左右；北部及東半部有局部雨，晚間北台雨停；濕冷不到1天、轉乾冷。

周四起連五天，各地為晴朗穩定的天氣。周四至周六晨，各地「晴冷」，加上夜間「輻射冷卻」作用，台南以北很多地方的平地最低氣溫，將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右；應注意氣溫的劇烈變化及氣象局的特報，歐洲(ECMWF)最新模擬有達「寒流」標準的機率，美國(GFS)模擬也有「強烈大陸冷氣團」的強度，應持續觀察。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六白天起至下周一各地持續晴朗穩定，冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，夜間輻射冷卻很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右，年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。下周二另一波東北季風南下，天氣轉變。