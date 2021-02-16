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年初五收假日把握溫暖陽光 明開工冷氣團南下有感降溫
今天是大年初五，已公司行號陸續開工，明天公家機關就要上班了，中央氣象局表示，把握今天相對舒適的溫暖天氣，明天大陸冷氣團南下 ，北部及東北部氣溫將一路下滑，這波冷氣團會影響至19日清晨，
今天受東北季風及華南雲系東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。中央氣象局表示，目前高氣壓在浙江，時速20公里向東南東移動。
台灣北部、東半部地區 及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。
明天大陸冷氣團南下 ，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚仍涼；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。
今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；今明兩天中部以北、東南部（含蘭嶼 、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。
中央氣象局預測今天各地白天大部分為多雲的天氣，北部溫度攝氏16到25度，中部15到25度，南部15到27度，東部16到23度，外島12到20度；降雨機率，除基隆有50%，其餘多為0到30%。
環保署提醒雲嘉南地區、竹山、二林、大寮、前金地區、馬祖地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。
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