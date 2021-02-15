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一張圖看一周天氣！ 周三開工明顯變天 北部氣溫一路滑

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局今天在臉書解析未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團
中央氣象局今天在臉書解析未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團

中央氣象局今天在臉書解析未來一周天氣，上班日第一天，天氣開始有明顯變化，隨著大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫一路下滑，影響到周五清晨，感受偏冷。

氣象局說，今、明兩天（初四、初五）雖然是東北季風的環境，不過溫度感受上白天是較舒適的，今天各地大多能見到陽光，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，明天由於華南雲系逐漸東移，水氣也逐漸增加，除了北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨之外，中部也有零星降雨，尤其晚上的降雨機率較高。

另外西半部及澎、金、馬也可能有霧或是低雲影響能見度，交通往返多留意相關的航班資訊。

氣象局說，到了上班日第一天（初六）的天氣會有較明顯的變化，大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫將一路下滑，這波冷氣團會影響至周五清晨，這段期間北部及東北部感受偏冷，其他地區早晚也冷，西半部日夜溫差大。

降雨方面，氣象局說，周三迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，不過周四之後各地就是以多雲到晴的天氣為主囉，天氣轉晴，早晚就容易出現輻射冷卻，早出晚歸記得要做好保暖。

冷氣團 氣象局

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