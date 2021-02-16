聽新聞
test
0:00 / 0:00

初五收心操 找回你的工作狀態

聯合報 / 文／亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟、物理治療師楊詠順
1.髖屈曲肌伸展 ●雙腳併攏站立，將右腳抬起，往前跨一大步，呈現弓箭步姿勢，此時感覺左後腿拉伸，伸展時身體稍微往右側傾，維持10秒，做完後換伸展右腳，早中晚各做15次。 圖╱亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟、物理治療師楊詠順
1.髖屈曲肌伸展
●雙腳併攏站立，將右腳抬起，往前跨一大步，呈現弓箭步姿勢，此時感覺左後腿拉伸，伸展時身體稍微往右側傾，維持10秒，做完後換伸展右腳，早中晚各做15次。 圖╱亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟、物理治療師楊詠順

春節假期進入尾聲，將告別吃飽睡、睡飽吃的日子，回歸工作崗位，不少人的心情低落，出現「收假症候群」，建議最好提早一天收假，調整生活型態，並透過收心操活絡筋骨，有助迎接年後新生活。

年假期間多數民眾習慣晚睡晚起，睜眼後餐餐大魚大肉，各種零食不離手，由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，減少出外旅遊的活動後，便改為宅在家狂追劇，連續日夜顛倒、飲食無節制的結果，容易造成體重直線飆升、頭痛、腹瀉、無精打采、胃口不佳、注意力不集中、異常焦慮等症狀。

過年期間看電視、追劇、滑手機、打麻將等久坐行為，容易產生腰痠背痛、肩頸緊繃、胸口有壓悶感等情形，加上睡眠不足，往往使得假期好心情嚴重受到影響，為了不影響開工後的工作效率，建議晚上睡覺前可以先洗個熱水澡，並提早30分鐘進入被窩，藉由聆聽輕音樂等方式幫助入眠。

過年期間多數人習慣久坐打麻將，或是窩在沙發上看電視、滑手機，長時間下來髖關節容易變僵硬，進而累積臀部和雙腿脂肪，使下半身循環變差，出現腰痠背痛，打麻將則易使胸肌變僵硬，導致肩頸痛。

2.胸肌牽拉●面對牆角或開著的門站立，左手靠著牆角，手肘抬至肩關節高度，前臂向上，使肩膀及手肘分別呈90度，並將身體稍微向右側轉，此時感覺左側胸肌有拉伸感，停留10秒，作完後換右側，早中晚各做15次。 圖╱亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟、物理治療師楊詠順
2.胸肌牽拉
●面對牆角或開著的門站立，左手靠著牆角，手肘抬至肩關節高度，前臂向上，使肩膀及手肘分別呈90度，並將身體稍微向右側轉，此時感覺左側胸肌有拉伸感，停留10秒，作完後換右側，早中晚各做15次。 圖╱亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟、物理治療師楊詠順

建議年假結束1至2天，透過適度運動、清淡飲食，除了促進新陳代謝，幫助身體放鬆，也可稍稍找回原本的體重，擁有一個清明的腦袋。

民眾不妨透過2招收心操，學習讓自己收心，也能有效緩解過年常見的筋骨痠痛，並可消耗累積的熱量，改善肌力和血液循環，讓自己及早回歸工作狀態。

動作示範／物理治療師楊詠順

延伸閱讀

年初二埔里王姓兄弟開槍殺人搶錢 法官裁定羈押禁見

春節猛滑手機 小心板機指

被騙了！吳慷仁做年菜被逼瘋 笑罵她「肖查某」

尾牙「滾鐵罐」拿年終！洗碗工超神 出手抱走170萬獎金

相關新聞

祈福補財庫 另類光明燈有文創味

很多人在新年會為自己和家人點一盞光明燈，祈求平安、好運，今年受疫情影響，有些宮廟腦筋動得快，推出另類點燈，結合公益、鼓勵...

送走歹年冬 宮廟點燈人潮逆勢增

春節前後是各大宮廟點燈高峰，今年受新冠疫情和壞事連連影響，南部各大宮廟點燈人數不減反增，為了求心安或因疫情失業找工作，不...

健康你我他／健在到老不容易 平安是福過好年

我們兄弟長大各自成家立業，我從事國際貿易，適逢台灣經濟起飛，收入較為豐碩。購置的住屋寬敞、四周清淨，交通便利，附近有學校、市場、超商、醫院、公園等場所，很適合年長者居住，因此父母親就與我同住。

年後減重 5步驟自信換上春裝

度過幾波寒流，過了一個年，隱藏在厚厚冬衣之下的肚腩也愈來愈藏不住。該怎麼用最快速度收心，消滅身上這些令人悔恨的肥油呢？肝膽腸胃科醫師蕭敦仁分析，只要做到五個動作，且耐心持續一個月，減重兩公斤不是問題，如果能養成習慣長期落實下去，一定可以更有自信換上春裝、夏裝。

路跑怎麼健康吃？ 只要均衡飲食

為了擁有健康，運動風氣愈來愈盛行，最容易入門的運動就是路跑，隨時有空，穿上跑鞋就可以出發了。將路跑習慣融入生活後，日常的飲食要特別注重蛋白質嗎？路跑該不該吃東西？跑完後要怎麼吃，身體才能快速的恢復？

初五收心操 找回你的工作狀態

春節假期進入尾聲，將告別吃飽睡、睡飽吃的日子，回歸工作崗位，不少人的心情低落，出現「收假症候群」，建議最好提早一天收假，調整生活型態，並透過收心操活絡筋骨，有助迎接年後新生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。