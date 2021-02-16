年後減重 5步驟自信換上春裝

度過幾波寒流，過了一個年，隱藏在厚厚冬衣之下的肚腩也愈來愈藏不住。該怎麼用最快速度收心，消滅身上這些令人悔恨的肥油呢？肝膽腸胃科醫師蕭敦仁分析，只要做到五個動作，且耐心持續一個月，減重兩公斤不是問題，如果能養成習慣長期落實下去，一定可以更有自信換上春裝、夏裝。

這五個動作分別是開始量體重、減少食量、改變飲食內容、注重睡眠，還有開始運動。

一、開始量體重：

當人發現自己變胖，通常會逃避站上體重計，但如果能鼓起勇氣站上去，這個「願意誠實面對自己」的心態，測量體重就是啟動成功減肥計畫的開始。在減肥過程中持續定時、定期測量，也能夠讓人有成就感，激勵自己繼續努力，如果有家用體脂計更好，可以同時參考更多數值。

不過，蕭敦仁提醒，減重效果需要日積月累，不能操之過急，健康的減重速度大約是每周0.5到1公斤，如果天天測量，一定會看到數值起伏，但其實拉長時間來看，體重和體態都是在往好的方向變化，只是短時間內還看不出來。如果發現自己對數字的短期變化太過在意，可以將測量頻率放寬一點，搭配記錄體態變化。

二、減少食量：

每餐吃七分飽就好，慢慢吃，每一口都多咀嚼幾下。多咀嚼有助增加飽足感，慢慢吃有助於聆聽自己身體的感覺，感覺飽了就不要繼續吃。

三、改變飲食內容：

減肥期間飲食要多攝取纖維，除了增加飽足感，也有助腸胃道健康，改變腸道菌相，使排便順暢。

此外，也要減少重口味食物，年菜多是大魚大肉，調味較重，「甜、鹹、油」這三項元素會刺激食欲，要減少攝取，才能夠順利進行飲食控制。

四、注重睡眠：

年節假期作息改變，可能熬夜打牌、看電影、吃零食，但是熬夜會使腎上腺素和飢餓素升高，瘦素和血清素下降，容易食欲失控而變胖。如果能一天睡滿六到八小時，就能改變上述荷爾蒙變化，幫助新陳代謝回歸正常，更容易瘦身成功。

五、開始運動：

過年期間運動場館關閉，天氣又冷，人們出門運動機率大減，活動量下降又大吃大喝之下，不肥一圈也難。找回運動習慣，可以打破惡性循環，可從每天抽空半小時，做些讓心跳達到每分鐘130下的有氧運動開始，不但能燃燒卡路里、瘦身減重，還能提升整體健康，遠離慢性病。