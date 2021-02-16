健康你我他／健在到老不容易 平安是福過好年

聯合報 / 文╱陳義凱（北市信義）
圖╱陳義凱
圖╱陳義凱

我們兄弟長大各自成家立業，我從事國際貿易，適逢台灣經濟起飛，收入較為豐碩。購置的住屋寬敞、四周清淨，交通便利，附近有學校、市場、超商、醫院、公園等場所，很適合年長者居住，因此父母親就與我同住。

每年應大嫂之邀，都到大哥家圍爐吃年夜飯，之後成為不變之規律，自父母離世後也是如此。

大哥從報業退休，退休金加上積蓄、勞保金及父親留下的遺產，與我研商有同事邀約，想到大陸投資文化事業，我百般勸阻，建議他投資購買海外基金，每月有固定利息進帳又保本，退休生活無慮。可惜白費口舌，大哥投資不到兩年血本無歸，又欠銀行一堆卡債，被銀行列為拒絕往來戶，前來求助。

念在手足之情幫忙還卡債，但是十五年過去了，一毛未還，年紀邁入八十，我只能默認。

常想到父親遺訓「家和萬事興」，怨氣便煙消雲散。如今每年攜內人及小女，跟往年一樣，都到大哥家圍爐，彼此互報平安相見歡。回想過去年幼跟著父母，吃苦享樂生活在一起，既然大哥隻字不提借款之事，我也不談。我們仍健在到老不容易，平安就是福，好好珍惜，開開心心過好年。

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