好天氣剩一天！冷氣團來襲這天全台有雨 最冷冰封8度

把握明天一天好天氣，初六開工日又要變天。中央氣象局說，周三起大陸冷氣團南下，上半天全台有雨，後面轉乾，一路影響到周五。最冷時間點落在周四晚上到周五清晨，低溫不排除下探8度。

氣象預報員葉致均說，明天上半天天氣以前跟今天類似，上午僅東半部跟恆春半島會下雨，不過下午起華南雲系東移，北部雲量增多也有雨勢，入夜連中部都有飄雨情況。

葉致均說，上一次有冷氣團來已經是1月底的事，周三開工日再度有大陸冷氣團南下，將會先濕後乾。周三北東先有局部短暫雨，中南部零星短暫雨，水氣以上半天為主，下半天就會減少，剩東半部有降雨機率。

葉致均說，周四整天到周五清晨都是冷氣團影響時間，最冷時間落在周四晚上到周五清晨，中部以北、宜花地區11到13度，其他地區14到17度，空曠地區不排除下探8度。高溫部分，北台灣18到20度，中南部23到24度。

葉致均說，周五白天冷氣團減弱，下周日前天氣穩定，僅花東有零星降雨。氣溫會逐漸回升，北部跟東半部高溫23到24度，中南部26到27度。惟要注意輻射冷卻明顯帶來的低溫，周六跟下周日西半部可能出現12到13度低溫，接著陸續回升到14到16度。北部包含竹苗14度左右。

葉致均說，未來十天內，除了這一波冷氣團比較明顯，暫時沒有其他冷空氣南下。至於該波是否升級成強烈大陸冷氣團或是寒流，他則說機率小。

葉致均另提醒明天清晨，西半部跟澎湖、金門、馬祖留意局部霧，嚴重的話恐影響航班。