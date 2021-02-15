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高雄7月大女嬰打點滴小手腫脹發紫 母親控醫院疏失
高雄一名7個月大女嬰昨發燒到醫院看診，研判肺炎住院，今天凌晨不斷哭泣，母親赫然發現女兒打點滴的左手紅腫、發紫，質疑是小夜班護理人員趕著下班造成疏失，院方今午出面解釋，施打點滴均按標準作業流程，但造成小朋友不適仍表示歉，內部會檢討改善，避免類似狀況再發生。
女嬰的母親今早在臉書「爆怨公社」po文，質疑院方處置不當，今午她受訪時表示，女兒昨午反覆發燒，晚上帶到醫院掛急診，11點打點滴，今天凌晨1點30分左右哭不停，她打開包覆的毛巾，發現孩子打點滴的手被透氣膠帶層層封緊，已經腫脹發紫。
她聯繫丈夫到醫院，護理人員掉緊拔開點滴時，有名護理師說「幸好發現得早，否則恐怕得截肢」。她質疑這起事件是小夜班護理人員趕著下班，沒有做好交接。後來她趕緊替女兒轉院，但對醫院在女兒轉院後也不聞問，感到不滿。
針對此事，院方表示，個案是7個月大女嬰，2 月14日經急診入院後，當晚11點多開始打點滴，點滴滴速正常，也依照SOP給予固定，並有留露小指頭部位觀察血液循環狀況。約12點多女嬰母親反映可能有漏針狀況，醫護人員拆解點滴處置並觀察，至今早已經消腫。不過此事院方仍感抱歉，並會檢討改善，避免類似狀況再度發生。
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