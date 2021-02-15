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快改道！國5北上回堵6.5公里 預估塞至明凌晨才緩解

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
國道5號北上主線目前回堵約6.5公里，高公局依據去年春節資料預估，今晚車流至少至明凌晨才會緩解。記者張議晨／攝影
國道5號北上主線目前回堵約6.5公里，高公局依據去年春節資料預估，今晚車流至少至明凌晨才會緩解。記者張議晨／攝影

今天是大年初四，國道5號北上8點半起出現北返車流，截至目前雪隧北上主線回堵6.5公里，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳等匝道也有0.5至2公里車龍排隊等候北上，高工局依據去年資料，預估車潮恐至明0時才會緩解，建議民眾若不急著北上，可改走台9、台2線替代道路，不用塞在車陣中，還能邊開邊玩回家。

根據高公局資料，國5主線今清晨8時30分許出現車流，高公局隨即啟動匝道儀控管制，同時開放大客車行駛路肩等措施；根據今年統計資料，今年南下車流受疫情影響，平均每日較去年同期短少約3千輛，但受限雪隧車流量限制，即便南下出遊車次減少，但北上仍有回堵情況，昨天初三北上車潮，也直到今凌晨2點才緩解。

高公局說，目前國5主線回堵6.5公里，頭城交流道回堵0.5公里，宜四匝道回堵2公里，宜蘭、羅東匝道則有1.5公里車龍，蘇澳交流道北上回堵0.5公里，根據去年春節初四資料，預估今壅塞須持續至深夜，甚至明16日清晨0時才會緩解。

高公局建議，若民眾不急著北返，可改走台9線、台2線等省道北上，根據路況資訊，從礁溪轉運站經北宜公路至坪林轉國道北上，至南港系統約65分鐘，雖較從宜蘭端北上多約10分鐘，但沿途有風景區可供遊憩，免去塞在車陣中的困擾。

至於初五車流，高公局說，若以去年春節資料比較，預估初五（16日）早上9點半至11點，北上車流會出現尖峰，但11點至傍晚車流緩解，預估晚間6時起因結束用餐，或趕回北部，預估會再湧現北返尖峰，提醒民眾注意，也可關注交通部1968 APP掌握即時路況。

國道5號北上主線目前回堵約6.5公里，高公局依據去年春節資料預估，今晚車流至少至明凌晨才會緩解。記者張議晨／攝影
國道5號北上主線目前回堵約6.5公里，高公局依據去年春節資料預估，今晚車流至少至明凌晨才會緩解。記者張議晨／攝影
國道5號北上主線目前回堵約6.5公里，高公局依據去年春節資料預估，今晚車流至少至明凌晨才會緩解。記者張議晨／攝影
國道5號北上主線目前回堵約6.5公里，高公局依據去年春節資料預估，今晚車流至少至明凌晨才會緩解。記者張議晨／攝影

羅東 國道 雪隧

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