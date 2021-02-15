昨晚霧鎖澎湖 今早加班機及客輪緊急疏運旅客

澎湖縣昨晚受濃霧影響，能見度不佳，晚間7點起對外空運被迫取消，今早天氣回穩，澎湖機場今早湧入搭機人潮，澎湖縣政府緊急調度包機疏運滯留旅客，讓回澎湖過年的民眾，能順利返台準備開工。

澎湖機場昨晚7點後取消13班澎湖飛往台灣班機，經澎湖縣政府緊急與航空公司協調加開班機，今天立榮與華信分別加班疏運，飛往台北松山、台中、高雄等航線共有16航班，估計可疏運近萬名往返台澎的旅客。

澎湖縣政府在機場開設鄉親聯合候補機位，澎湖車船處所屬南海之星與台灣航業所屬台華輪，今天上、下午也分別從馬公開往高雄。

華信航空台北松山到澎湖航線，今天安排4班A320機型加班機，高雄-澎湖有4班ATR機型加班機，立榮航空今天安排8班A321機型加班機往返台灣本島及澎湖。