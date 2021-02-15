快訊

擲50次才抽出！新港奉天宮國運中上籤 預測疫情4月漸消散

大年初四迎財神！觸犯「禁忌」小心窮整年 訣竅一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又有冷氣團報到！最冷時間點曝光 挾雨急凍剩9度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
又有冷空氣要報到。聯合報系資料照
又有冷空氣要報到。聯合報系資料照

又要變冷了。中央氣象局說，周三初六起大陸冷氣團南下，一路影響到周五，會先濕後乾。最冷時間店落在周四晚上到周五清晨，低溫下探9度。

氣象預報員葉致均說，上一次有冷氣團來已經是1月底的事。初六收工那天，也就是周四，冷氣團南下，先濕後乾，北部、東半部有降雨機會，甚至連中南部山區也會有零星降雨。周四到周五都是冷氣團影響時間，大致上東半部零星降雨，其他地區轉為多雲到晴。

葉致均說，該冷氣團影響最強時間是周四晚上到周五清晨。預計中部以北、宜花11到13度，其他地區14到17度，空曠地區不排除9度左右。高溫方面，北台灣18到20度，中南部23到24度。至於是否會升級成強烈大陸冷氣團，還要觀察。寒流機會則較低。

葉致均說，今天到明天上半天天氣算是穩定，可以把握，僅東半部跟恆春半島有降雨情形出現。明天下半天起華南雲雨區東移，下午北部會有降雨，到了晚間中部也會有零星降雨。

溫度方面，今明天氣都差不多，北部、東半部22到24度，中南部27度。各地低溫16到18度。

冷氣團 低溫

延伸閱讀

中央氣象局發布長浪警告 台東已出現2公尺浪高

一張圖看天氣！ 把握春假尾巴 周三開工日將又濕又冷

15縣市低溫特報！ 強冷氣團來襲低溫探10度 愈晚愈冷

明起轉冷！這時間強冷氣團籠罩探9度 太平山急凍0度

相關新聞

車潮到初四！省道8地雷路段超塞 蘇花改午後湧車流

今天是大年初四，返鄉車潮開始出現，公路總局預估車潮將持續至今天結束，省道將有八地雷路段需注意。

孝順女婿幫岳父買刮刮樂 幸運刮出百萬獎金尖叫連連

過年期間除了面額2000元的刮刮樂受歡迎，面額1000元的「1000萬行大運」也是彩券行內的人氣王，頭獎有5個1000萬...

又有冷氣團報到！最冷時間點曝光 挾雨急凍剩9度

又要變冷了。中央氣象局說，周三初六起大陸冷氣團南下，一路影響到周五，會先濕後乾。最冷時間店落在周四晚上到周五清晨，低溫下...

濃霧大亂澎湖航班！華信立榮今開加班機疏運旅客

昨天受到濃霧影響，澎湖往返台灣本島部分班次取消。華信航空和立榮航空陸續今天加開加班機疏運。

國道車潮已湧現部分爆紅 國5車流比去年多塞到明天凌晨

大年初四，國道交通量可能達連假最高峰。國道高速公路局上午表示，交通量截止上午9點，全線達26.4百萬車公里，預估今天13...

初四北返人潮爆多！高鐵加開2對號列車 發車時間看這

今天是初四，被返車流多。台灣高鐵為加強服務春節連假期間提前北返旅客，宣布將於今日下午及晚間，自左營站加開兩班次北上各站停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。