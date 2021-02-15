又有冷氣團報到！最冷時間點曝光 挾雨急凍剩9度

又要變冷了。中央氣象局說，周三初六起大陸冷氣團南下，一路影響到周五，會先濕後乾。最冷時間店落在周四晚上到周五清晨，低溫下探9度。

氣象預報員葉致均說，上一次有冷氣團來已經是1月底的事。初六收工那天，也就是周四，冷氣團南下，先濕後乾，北部、東半部有降雨機會，甚至連中南部山區也會有零星降雨。周四到周五都是冷氣團影響時間，大致上東半部零星降雨，其他地區轉為多雲到晴。

葉致均說，該冷氣團影響最強時間是周四晚上到周五清晨。預計中部以北、宜花11到13度，其他地區14到17度，空曠地區不排除9度左右。高溫方面，北台灣18到20度，中南部23到24度。至於是否會升級成強烈大陸冷氣團，還要觀察。寒流機會則較低。

葉致均說，今天到明天上半天天氣算是穩定，可以把握，僅東半部跟恆春半島有降雨情形出現。明天下半天起華南雲雨區東移，下午北部會有降雨，到了晚間中部也會有零星降雨。

溫度方面，今明天氣都差不多，北部、東半部22到24度，中南部27度。各地低溫16到18度。