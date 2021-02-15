年假尾聲幫身體暖機！上班族可吞提神、助眠營養素

今天是大年初四，也是開工日，新年連假進入尾聲，上班族們想幫身體暖機，吃出「提神、助眠、有活力」其實很簡單，營養師分享上班族必吃營養素，對熬夜、加班族而言，適量補充維生素C、蛋白質可讓精神變好；另外，GABA是天然安眠藥，大番茄、糙米舒緩神經更好入眠。

台安醫院預防醫學事業部營養師劉怡里說，現代上班族常加班、熬夜，當壓力過大，體內會分泌大量腎上腺素，需消耗大量維生素Ｃ，但維生素C不耐高溫，以國人煮熟青菜的飲食習慣，較難從蔬菜中攝取，高壓一族可透過芭樂、柳丁、奇異果等水果補充，協助減輕疲勞及倦怠感。

對於上班族來說，足夠睡眠才能讓身體好好休息，GABA可抑制中樞神經系統過度興奮，對腦部具有安定的作用，但上班族卻很容易缺乏GABA，其中大番茄已有實證具助眠效果，另外，將一餐的主食改用糙米等全穀類取代精製白米，也是補充好方法。

蛋白質本身也是細胞及大腦組織的重要營養，劉怡里表示，上班族可藉由多吃蛋白質，既能有飽足感，也能避免攝取過多精緻澱粉類導致昏昏欲睡。務必選脂肪較少的魚肉、雞肉或豆類作為補充蛋白質食物，另外，別忽略烹飪方式的重要性，建議以清蒸、滷等方式，取代油炸。

眾多以為鈣質只和骨骼有關，但是事實上，如果長期缺乏鈣質，會使情緒無法放鬆，容易使人感到焦躁、易怒等。劉怡里建議，上班族小魚乾、起司，或透過早餐一杯鮮奶及睡前來杯溫牛奶，能避免一口氣攝取過多鈣質，影響吸收率，有助放鬆、安眠、穩定情緒，改善身心疲勞。

上班族飲食西化，攝取都是促發炎的食物，維生素A擅於捕捉氧自由基，據國健署資料，雖國人攝取狀況大致良好，男女性各年齡層都符合建議攝取量，一旦其缺乏或不足時，肩頸痠痛、感冒等文明病容易纏身，容易使人感到疲憊無力。

劉怡里說，想改善慢性疲勞問題的上班族，不一定要花大錢買保健品，日常飲食中可多加留意維生素A補充，多吃綠色花椰菜等綠色蔬菜、紅色的大蕃茄或黃色的地瓜、南瓜等，就是相當不錯補充方式。