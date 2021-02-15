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全台血庫亮黃燈 新竹AB型剩3.8天 初四捐血開工新氣象

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
今天是大年初四，也是新一年開工日，每年逢年節前後易血源短絀，全台血庫亮黃燈，血液基金會籲，民眾趁過年尾聲好天氣挽袖捐熱血，為新年添新氣象。記者陳婕翎／攝影
今天是大年初四，也是新一年開工日，每年逢年節前後易血源短絀，全台血庫亮黃燈，血液基金會籲，民眾趁過年尾聲好天氣挽袖捐熱血，為新年添新氣象。記者陳婕翎／攝影

今天是大年初四，也是新一年開工日，每年逢年節前後易血源短絀，全台血庫亮黃燈，雖台南及高雄血庫正常，但中北部因陰雨綿綿，台北、新竹及台中血庫偏低，尤其新竹AB型剩3.8天，全台各捐血點已開工，血液基金會呼籲民眾趁過年尾聲好天氣挽袖捐熱血，為新年添新氣象。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日偏低，4日以下急缺，據血液基金會統計，即使台南及高雄血庫正常，但全台血庫仍偏低，僅夠用6.8天，各血型A型、B型及AB型偏低，剩下5.5天、6.4天及6天，O型則正常，還能用8天。

各地區血庫安全存量最低的台中，只夠5.1天，台中各血型中A型最缺，剩下4.5天，B型4.7天，AB型剩5.7天、O型則僅有5.6天；台北地區只能撐6.3天，新竹、台南及高雄分別剩7天、9.3天、8.3天，但值得注意的是新竹AB型是全台各地最缺的，剩3.8天。

去年因為疫情影響，血源勸募的狀況不如預期，民眾多所卻步，血庫時常告急，去年捐入血量成負成長，但醫院用量卻比往年更高。血液基金會業務處處長洪英聖表示，各地偏低的血型都是因過年前相對庫存量較少，南部血庫在過年前有拉得比較高，所以目前安群存量正常。

但北部地區，因過年前後一直遇到濕冷天氣，且庫存量一直都偏低，所以過年期間血庫比南部低，洪英聖呼籲，各地的捐血點都已在初三後恢復營運，希望熱血民眾能趁著今天好天氣捐血，全民一起拉高血庫安全存量，新的一年從捐血救人開始。

新竹 捐血 血液基金會

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