車潮到初四！省道8地雷路段超塞 蘇花改午後湧車流

今天是大年初四，返鄉車潮開始出現，公路總局預估車潮將持續至今天結束，省道將有八地雷路段需注意。

公路總局說，昨省道部分主要幹道，如台2線八斗子路段、台1線枋寮及台9線南迴公路等路段，因走春出遊人潮造成部分壅塞或車多情形外，其餘省道路段車流維持順暢。

公總說，提醒民眾自今天下午開始，需注意北部路段包含台2線淡水地區及大武崙與福隆路段、台3線大溪慈湖路段；中部路段為14甲線霧社至清境農場路段；南部路段包括台1線水底寮路段、台9線南迴公路；此外東部地區為台9線蘇花路廊北向，以及西部地區台61線快速公路北向等路段將陸續出現返回車流情形。

公總說，於警廣、智慧化省道即時資訊服務網頁、幸福公路App、資訊可變標誌（CMS）等途徑提供相關路況及替代道路資訊，民眾出門前可先查閱，以掌握省道最新路況資訊。

公總說，該次春節連假於台9線蘇花路廊實施大客車優先措施，昨蘇花改路段共有171輛大客車通行路肩，預估今日蘇花改午後北向車流將湧現，大客車行駛路肩可顯現良好效果，其中以南澳-和平段北上方向最為明顯，預估最高可節省30分鐘以上。

公總說，今日上午7至下午5時將持續實施管制21噸以上大貨車禁止通行及開放大客車行駛路肩措施，建議民眾可多利用公共運輸往返花蓮地區，同時請小客車駕駛人注意勿誤闖路肩以免受罰。