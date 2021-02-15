濃霧大亂澎湖航班！華信立榮今開加班機疏運旅客

昨天受到濃霧影響，澎湖往返台灣本島部分班次取消。華信航空和立榮航空陸續今天加開加班機疏運。

華信航空說，今天原本規畫金門16班加班機、澎湖31班加班機，以抒運春節連續假期結束之人潮；因受昨日澎湖濃霧影響，今再安排2班次A320機型及2班次ATR機型加班機往返本島及澎湖。加班機航班資訊如下：

台北澎湖AE375: 06:30/07:15、澎湖台北AE376: 08:00/08:45（A320）

台北澎湖AE377: 07:40/08:20、澎湖台北AE378: 09:15/10:00（A320）

高雄澎湖AE329 06:30/07:10、澎湖高雄AE330: 07:40/08:20 (ATR)

高雄澎湖AE335 18:10/18:50、澎湖高雄AE336: 19:20/20:00 (ATR)

立榮航空則說，為因應昨晚上因天候因素取消台灣本島往返澎湖航班，今將安排8班A321機型加班機往返台灣本島及澎湖，以疏運連續假期結束人潮，敬請旅客運用立榮航空官網或是APP查詢航班資訊及訂位購票。