快訊

擲50次才抽出！新港奉天宮國運中上籤 預測疫情4月漸消散

大年初四迎財神！觸犯「禁忌」小心窮整年 訣竅一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濃霧大亂澎湖航班！華信立榮今開加班機疏運旅客

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華信航空示意圖。圖／華信提供
華信航空示意圖。圖／華信提供

昨天受到濃霧影響，澎湖往返台灣本島部分班次取消。華信航空和立榮航空陸續今天加開加班機疏運。

華信航空說，今天原本規畫金門16班加班機、澎湖31班加班機，以抒運春節連續假期結束之人潮；因受昨日澎湖濃霧影響，今再安排2班次A320機型及2班次ATR機型加班機往返本島及澎湖。加班機航班資訊如下：

台北澎湖AE375: 06:30/07:15、澎湖台北AE376: 08:00/08:45（A320）

台北澎湖AE377: 07:40/08:20、澎湖台北AE378: 09:15/10:00（A320）

高雄澎湖AE329 06:30/07:10、澎湖高雄AE330: 07:40/08:20 (ATR)

高雄澎湖AE335 18:10/18:50、澎湖高雄AE336: 19:20/20:00 (ATR)

立榮航空則說，為因應昨晚上因天候因素取消台灣本島往返澎湖航班，今將安排8班A321機型加班機往返台灣本島及澎湖，以疏運連續假期結束人潮，敬請旅客運用立榮航空官網或是APP查詢航班資訊及訂位購票。

澎湖 加班 立榮航空

延伸閱讀

濃霧退散 澎湖海空疏運順暢

中央氣象局發布長浪警告 台東已出現2公尺浪高

濃霧空中疏運受滯 澎湖7航班取消

春節連假首日 澎湖海空交通估旅客出入逾萬人次

相關新聞

車潮到初四！省道8地雷路段超塞 蘇花改午後湧車流

今天是大年初四，返鄉車潮開始出現，公路總局預估車潮將持續至今天結束，省道將有八地雷路段需注意。

孝順女婿幫岳父買刮刮樂 幸運刮出百萬獎金尖叫連連

過年期間除了面額2000元的刮刮樂受歡迎，面額1000元的「1000萬行大運」也是彩券行內的人氣王，頭獎有5個1000萬...

又有冷氣團報到！最冷時間點曝光 挾雨急凍剩9度

又要變冷了。中央氣象局說，周三初六起大陸冷氣團南下，一路影響到周五，會先濕後乾。最冷時間店落在周四晚上到周五清晨，低溫下...

濃霧大亂澎湖航班！華信立榮今開加班機疏運旅客

昨天受到濃霧影響，澎湖往返台灣本島部分班次取消。華信航空和立榮航空陸續今天加開加班機疏運。

國道車潮已湧現部分爆紅 國5車流比去年多塞到明天凌晨

大年初四，國道交通量可能達連假最高峰。國道高速公路局上午表示，交通量截止上午9點，全線達26.4百萬車公里，預估今天13...

初四北返人潮爆多！高鐵加開2對號列車 發車時間看這

今天是初四，被返車流多。台灣高鐵為加強服務春節連假期間提前北返旅客，宣布將於今日下午及晚間，自左營站加開兩班次北上各站停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。