快訊

擲50次才抽出！新港奉天宮國運中上籤 預測疫情4月漸消散

大年初四迎財神！觸犯「禁忌」小心窮整年 訣竅一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初四北返人潮爆多！高鐵加開2對號列車 發車時間看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵今再開加班車。聯合報系資料照
高鐵今再開加班車。聯合報系資料照

今天是初四，被返車流多。台灣高鐵為加強服務春節連假期間提前北返旅客，宣布將於今日下午及晚間，自左營站加開兩班次北上各站停靠全車對號座列車，歡迎歡迎旅客透過各購票通路立即訂位購票。

高鐵公司提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵說，今、明日高鐵所有車次實施全車對號座，請旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。17日起恢復自由座服務，歡迎旅客多加利用。

加班車資訊如下：

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8862車次19:10自左營站發車，21:35抵達南港站。

高鐵

延伸閱讀

嘉義沉睡大白熊換口罩 露齒大笑帶來抗疫正能量

提前北返把握機會 高鐵今晚加開左營往南港全車對號座

開工喝2杯！星巴克「全品項買一送一」1日限定，新春特調「焦糖蘋果那堤」先搶喝

桃園後站往返高鐵桃園站 新公車路線初六試辦上路

相關新聞

車潮到初四！省道8地雷路段超塞 蘇花改午後湧車流

今天是大年初四，返鄉車潮開始出現，公路總局預估車潮將持續至今天結束，省道將有八地雷路段需注意。

孝順女婿幫岳父買刮刮樂 幸運刮出百萬獎金尖叫連連

過年期間除了面額2000元的刮刮樂受歡迎，面額1000元的「1000萬行大運」也是彩券行內的人氣王，頭獎有5個1000萬...

又有冷氣團報到！最冷時間點曝光 挾雨急凍剩9度

又要變冷了。中央氣象局說，周三初六起大陸冷氣團南下，一路影響到周五，會先濕後乾。最冷時間店落在周四晚上到周五清晨，低溫下...

濃霧大亂澎湖航班！華信立榮今開加班機疏運旅客

昨天受到濃霧影響，澎湖往返台灣本島部分班次取消。華信航空和立榮航空陸續今天加開加班機疏運。

國道車潮已湧現部分爆紅 國5車流比去年多塞到明天凌晨

大年初四，國道交通量可能達連假最高峰。國道高速公路局上午表示，交通量截止上午9點，全線達26.4百萬車公里，預估今天13...

初四北返人潮爆多！高鐵加開2對號列車 發車時間看這

今天是初四，被返車流多。台灣高鐵為加強服務春節連假期間提前北返旅客，宣布將於今日下午及晚間，自左營站加開兩班次北上各站停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。