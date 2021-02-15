聽新聞
test
0:00 / 0:00
初四北返人潮爆多！高鐵加開2對號列車 發車時間看這
今天是初四，被返車流多。台灣高鐵為加強服務春節連假期間提前北返旅客，宣布將於今日下午及晚間，自左營站加開兩班次北上各站停靠全車對號座列車，歡迎歡迎旅客透過各購票通路立即訂位購票。
高鐵公司提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。
高鐵說，今、明日高鐵所有車次實施全車對號座，請旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。17日起恢復自由座服務，歡迎旅客多加利用。
加班車資訊如下：
北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。
北上8862車次19:10自左營站發車，21:35抵達南港站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言