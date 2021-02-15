初四北返人潮爆多！高鐵加開2對號列車 發車時間看這

今天是初四，被返車流多。台灣高鐵為加強服務春節連假期間提前北返旅客，宣布將於今日下午及晚間，自左營站加開兩班次北上各站停靠全車對號座列車，歡迎歡迎旅客透過各購票通路立即訂位購票。

高鐵公司提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵說，今、明日高鐵所有車次實施全車對號座，請旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。17日起恢復自由座服務，歡迎旅客多加利用。

加班車資訊如下：

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8862車次19:10自左營站發車，21:35抵達南港站。