國道車潮已湧現部分爆紅 國5車流比去年多塞到明天凌晨

大年初四，國道交通量可能達連假最高峰。國道高速公路局上午表示，交通量截止上午9點，全線達26.4百萬車公里，預估今天138萬百萬車公里，整體來說，比去年春節略增。

國5雪隧北向的通過量，有1萬6千輛次左右，比去年春節初四減少8%，上午9點前除了宜蘭至頭城、頭城到坪林路段有車多壅塞現象，預測將會持續到晚上，甚至隔天凌晨2點到3點間。

目前台65線接國3土城交流道、三峽鶯歌路段，上午10點過後已出現大量收假及旅遊車流。部分路段車速低於50公里。

國1北向新竹系統至湖口、國3關西至大溪路段，下午3、4點會逐漸湧現車流；國5北向宜蘭至坪林段車多現象，會持續到晚上，甚至隔天凌晨2點到3點間。

中部地區，國1北向西螺至埔鹽系統，國1北向南屯至后里路段，及國3竹山至中興路段、北向大山至香山路段，大約在下午3點過後會有車多情形。

南部地區，國10西向仁武至左營端，大約在傍晚下午5到6點間，車流較多，另外，國1楠梓至高科及大灣至台南路段，早上9點到10點間會有車流較多情形。

高承載的部分，實施限3人以上通行的時間及路段，包括國5北向蘇澳羅東宜蘭頭城，從下午2時至晚上9時；國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段北向路口於下午1時至晚上6時有高承載管制。

匝道封閉部分，全天候國1北向埔鹽系統、國3西濱北向路口，國1虎尾、仁德北向路口及國1王田、國3名間雙向路口上午7時至晚上7時有匝道封閉。