快訊

擲50次才抽出！新港奉天宮國運中上籤 預測疫情4月漸消散

大年初四迎財神！觸犯「禁忌」小心窮整年 訣竅一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道車潮已湧現部分爆紅 國5車流比去年多塞到明天凌晨

攝影中心 / 記者牟玉珮林澔一／台北即時報導
國道三號上午十點過後出現大量收假及旅遊車流。記者林澔一／攝影
國道三號上午十點過後出現大量收假及旅遊車流。記者林澔一／攝影

大年初四，國道交通量可能達連假最高峰。國道高速公路局上午表示，交通量截止上午9點，全線達26.4百萬車公里，預估今天138萬百萬車公里，整體來說，比去年春節略增。

國5雪隧北向的通過量，有1萬6千輛次左右，比去年春節初四減少8%，上午9點前除了宜蘭至頭城、頭城到坪林路段有車多壅塞現象，預測將會持續到晚上，甚至隔天凌晨2點到3點間。

目前台65線接國3土城交流道、三峽鶯歌路段，上午10點過後已出現大量收假及旅遊車流。部分路段車速低於50公里。

國1北向新竹系統至湖口、國3關西至大溪路段，下午3、4點會逐漸湧現車流；國5北向宜蘭至坪林段車多現象，會持續到晚上，甚至隔天凌晨2點到3點間。

中部地區，國1北向西螺至埔鹽系統，國1北向南屯至后里路段，及國3竹山至中興路段、北向大山至香山路段，大約在下午3點過後會有車多情形。

南部地區，國10西向仁武至左營端，大約在傍晚下午5到6點間，車流較多，另外，國1楠梓至高科及大灣至台南路段，早上9點到10點間會有車流較多情形。

高承載的部分，實施限3人以上通行的時間及路段，包括國5北向蘇澳羅東宜蘭頭城，從下午2時至晚上9時；國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段北向路口於下午1時至晚上6時有高承載管制。

匝道封閉部分，全天候國1北向埔鹽系統、國3西濱北向路口，國1虎尾、仁德北向路口及國1王田、國3名間雙向路口上午7時至晚上7時有匝道封閉。

每日凌晨0時至5時暫停收費，北返民眾可多利用明天凌晨時段出發。高公局呼籲民眾在上路前，可以多利用1968App查詢壅塞路段以避開車潮。

國道三號上午十點過後出現大量收假及旅遊車流。記者林澔一／攝影
國道三號上午十點過後出現大量收假及旅遊車流。記者林澔一／攝影

國道 春節 坪林

延伸閱讀

大年初四北返高峰 一早車流順暢9點以後部分路段車多

車潮深夜仍未緩解 國道多路段紫爆、紅爆

明天國道有12大地雷路段 建議北向用路人上午出發避塞

今出遊、北返車潮避塞 國道11大「地雷」路段看這裡

相關新聞

車潮到初四！省道8地雷路段超塞 蘇花改午後湧車流

今天是大年初四，返鄉車潮開始出現，公路總局預估車潮將持續至今天結束，省道將有八地雷路段需注意。

孝順女婿幫岳父買刮刮樂 幸運刮出百萬獎金尖叫連連

過年期間除了面額2000元的刮刮樂受歡迎，面額1000元的「1000萬行大運」也是彩券行內的人氣王，頭獎有5個1000萬...

又有冷氣團報到！最冷時間點曝光 挾雨急凍剩9度

又要變冷了。中央氣象局說，周三初六起大陸冷氣團南下，一路影響到周五，會先濕後乾。最冷時間店落在周四晚上到周五清晨，低溫下...

濃霧大亂澎湖航班！華信立榮今開加班機疏運旅客

昨天受到濃霧影響，澎湖往返台灣本島部分班次取消。華信航空和立榮航空陸續今天加開加班機疏運。

國道車潮已湧現部分爆紅 國5車流比去年多塞到明天凌晨

大年初四，國道交通量可能達連假最高峰。國道高速公路局上午表示，交通量截止上午9點，全線達26.4百萬車公里，預估今天13...

初四北返人潮爆多！高鐵加開2對號列車 發車時間看這

今天是初四，被返車流多。台灣高鐵為加強服務春節連假期間提前北返旅客，宣布將於今日下午及晚間，自左營站加開兩班次北上各站停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。