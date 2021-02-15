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在家啖美食 夜市名店可跨攤商點餐只收一筆運費

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部中部辦公室今（15）日表示，若民眾因擔心疫情而選擇在家團聚過年，各地知名觀光夜市都有提供美食點餐外送服務，在家也可以品嚐到夜市特色美食。

例如，台北市艋舺夜市的「艋舺外送」點餐，琳瑯滿目的小吃飲品都可以跨攤商點餐，且僅收一趟20元的運費，可吃到滿滿澎湃的夜市享饗宴；中台灣的逢甲夜市也和本土的快點外送合作，2月28日前，只要輸入逢甲夜市專屬優惠碼，外送無最低消費額限制等優惠好康；雲林溪攤集場與在地的快送筋斗雲合作，融合不同店家的餐點，推出同一張訂單可選取不同商家訂餐，只收取一筆運費，每日還有不同的特價套餐組合。

除了夜市美味，經濟部中部辦公室也特別推薦於2020年底獲得經濟部評核通過的「樂活名攤」，這些攤商除可現場嚐鮮外，亦提供線上點餐或宅配服務，如獲五星級的花蓮市東大門夜市「原香嘟論竹筒飯」，每日以原住民木製蒸斗蒸煮糯米飯，沿用傳統古法與手工製作，展現阿美族的道地料理，UberEat搜尋原香工坊，即可點餐在家享用部落的傳統美味；新北市樂華觀光夜市「天使雞排」，厚實皮脆肉嫩廣受歡迎，大口咬下肉汁狂流超過癮，可是曾在網路票選中獲全台最好吃雞排No.1，加入官方Line@可事前線上點餐，省下排隊時間，直接至攤位取餐。

還有四星級的台中市大甲蔣公路觀光夜市「正兄弟當歸鴨肉麵線」，鹹香的紅麵線吸滿了當歸湯，使麵條鹹香回甘，搭配香濃藥膳當歸湯，暖心又暖胃，其豬腳禮盒曾獲選全國十大豬腳名店，電話預購即可直接將軟嫩彈牙的豬腳宅配到家；高雄市凱旋青年夜市「蒸鱻原味屋」，提供每日至漁港新鮮採購的新鮮海味，堅持不添加味精與過多的調味，讓每位客人都嚐到最鮮甜的美味，可透過foodpanda預訂外送或外帶自取。

夜市

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