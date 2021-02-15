初四中南部空品局部紅害 整天空氣不易轉好要戴口罩

中南部空氣品質不佳，受到境內外汙染影響，台南市安南、台南測站在今天上午8時已達「紅害」，南市環保局表示，汙染累積明顯，海風偏弱，今天一整天的空氣較不容易轉好，空品為「橘色提醒」到「紅色警示」，呼籲外出的民眾要戴上口罩。

南市環保局指出，今天呈偏北風吹拂，由於整體風速弱，西半部、海峽擴散條件持續較差，微弱北風也容易導引上風處汙染往南累積，台南市境內汙染物濃度明顯升高，空氣已達到「局部紅色提醒」。另外，中午後將有一股境外汙染抵達台灣，需特別留意境外汙染墊高背景汙染物濃度，空氣轉差風險持續偏高。

台南市政府表示，今霧氣散去後，陽光露臉，明顯轉晴回溫，高溫可達24到25度，日夜溫差稍大。明天初五大環境轉吹東風，西半部趨於靜風，空氣易達「紅色警示」。