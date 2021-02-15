中央氣象局發布長浪警告 台東已出現2公尺浪高

中央氣象局今天一早發布長浪警告，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，早上5時，台東(蘭嶼、台東)已觀測到2公尺左右的浪高，請沿海活動民眾注意。

中央氣象局指出，今天高氣壓1034百帕，在北緯40度，東經109度，即在蒙古，向東南移動，時速25公里。今、明兩天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

中央氣象局指出，今天白天各地多為晴時多雲的好天氣，台北巿氣溫15到22度，台中15到26度，屏東縣晴時多雲15到27度。基宜花多雲降雨機率10%、台東縣陰時多雲短暫雨，降雨機率達30%。

今日台灣東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

今、明兩天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，浙江海面及台灣海峽北部有局部霧，請注意。中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。

另外發布海上強風特報，受東北風增強影響，今天上午起至下午間台灣北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至6級，最大陣風8級；明晨起台灣海峽南部平均風力將增強至6級，最大陣風8級，明天台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力將稍減弱。

今天上午起至下午間巴士海峽及東沙島海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級；明晨起廣東海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。