擋不住！夫妻1天內先中百萬再中10萬 2千萬超級紅包待開

過年最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，據台彩統計截至2月13日止，3個頭獎2000萬元至今仍未開出，但三獎100萬元則陸續在北部、南部傳出好消息，其中在台南有一位對夫妻財運旺到擋不住，在一天內先刮中百萬，接者又刮中10萬元。

「2000萬超級紅包」今年在過年期間，提供3個頭獎2000萬元，二獎為7個200萬元加BMW休旅車，三獎則有520個100萬元。台彩今表示，統計至2月13日止，頭獎2000萬元還未開出，二獎共開出2個200萬元加BMW休旅車、三獎則已開出135個100萬元，其中二、三獎剩下5個200萬元加BMW休旅車與385個100萬元。

「2000萬超級紅包」三獎今在台南傳出好消息。據台南市東區崇德路的「億昇彩券行」描述，一對年約5、60歲的夫妻晚上到彩券行，隨機挑選了三張面額300元的刮刮樂跟一張「2000萬超級紅包」，沒多久後他們低調的回到彩券行，掏出剛買的那張「2000萬超級紅包」，眉開眼笑的跟店員分享說他們中了10萬元。

店員一看發現這張刮刮樂是中了100萬元，中獎夫妻直接高興的叫出來，投注站裡的客人聽到這個消息，紛紛圍過來，然後大家一起拍手恭喜這件喜事，這對夫妻當下又很高興的再買兩張「2000萬超級紅包」回家刮，不久後他們又回到投注站、又跟店家分享了後面買的兩張「2000萬超級紅包」其中一張竟然又中了10萬元，光是今天就中了110萬，真是喜上加喜、好運擋不住。

另初二回娘家這天，新北市永和區也傳出好消息，新北市永和區秀朗路的「金春發彩券行」吳先生描述，刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬的中獎人是2女3男，共5個年約20多歲的年輕人，刮出大獎當天進店裡指名要挑選「2000萬超級紅包」刮刮樂，吳先生看他們興致勃勃，便主動拆了新的一本給他們挑選，5個人討論了一陣子後決定挑選11號，就在現場開始刮，沒想到才過沒多久就聽到他們喊說：「出事了！出事了！」

吳先生以為他們是把條碼刮破了在緊張，正準備告知沒關係的時候，5個年輕人直奔櫃台對吳先生說:「這張刮到一百萬了！你幫我確認看看」，吳先生仔細檢查後確認是真的中了一百萬，5個人聽到後臉上瞬間都綻放出了笑容，喜孜孜地輪流拿出手機拍刮刮樂，吳先生好奇問他們打算要怎麼分配這筆獎金？才知道原來他們都是親戚，今天初二跟著爸爸媽媽回阿公家，想說大家平常難得見面，就揪著一起來玩刮刮樂，誰知道難得聚在一起，就出了這個百萬大事，等晚上吃飯的時候一定要在餐桌上跟家人分享，離開前一群人更笑說；「還好都是親戚，不用怕誰跑掉了。」