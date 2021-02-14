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鬼滅之刃第二季製作確定！ 預告曝光...網喊「太帥了」
日本動漫《鬼滅之刃》因其製作精美轟動全球，尤其是動畫第19集高質量的製作，被網友號稱「一集封神」，去年電影版推出後，全台更是陷入一股鬼滅熱，不少人都期待動畫第二季的製作，今（14日）官方公佈最新消息，2021年將推出第二季「遊郭篇」，預告曝光讓不少網友紛紛看了熱血到不行！
台灣動畫代理行銷公司「木棉花」在臉書上透露，日本確定2021年將製作《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」，製作公司一樣由擅長2D結合3D效果的ufotable擔任，配音則是原班人馬演出。
另外，從官方釋出的預告片可以看見動畫質量依舊相當高，更令人期待的是，角色音柱將有不少戲份，屆時推出後想必又會引起一陣風潮。
貼文一出，不少動漫迷紛紛表示「痛哭流涕」、「預告片超帥」、「炭子善子豬子要來了」」、「想哭！！還以為要等很久」、「看爆！」「辣個有三個老婆的男人」、「終於，還好沒有像柯南一樣」、「終於出動畫了，看電影又要花錢」。
✨鬼滅の刃メディア情報✨— miyu@鬼滅の刃情報 (@kimetsu_joho) February 14, 2021
『鬼滅の刃』遊郭編
2021年 テレビアニメ化決定‼️
次は💎天元様💎
バレンタイン…
素敵な告白じゃんか💖
👇詳細はコチラhttps://t.co/5LWPOWzkE2
👇第１弾PVも派手派手✨ pic.twitter.com/0UgCPxgSnn
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