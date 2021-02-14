「免高乘載通行證」遭批濫用綠委籲停發 高公局回應了

國道每逢節慶連假就容易塞車，民進黨立委鄭運鵬今天批評，每年過年前都有人向他的辦公室要求一張「免高乘載管制通行證」，據他了解每個立委辦公室似乎有五張的額度，但這種作法造成民代困擾且有濫發跡象，要求交通部未來不准再發給各級民意代表這種無條件的通行證。高公局表示，免疫車輛、緊急救護等公務證額度每年兩千張，僅公務車可申請且要對車牌，還有防偽標籤，應不會濫用。

鄭運鵬在臉書表示，這張通行證是「公務證」，就是因公必須在高乘載管制時間上國道的人員和車輛，例如春節視察路況、發生工程、交通事故必須調度特殊車輛或人員等，但後來顯然被濫用，每個立委辦公室似乎有五張的額度，且他質疑濫發通行證可能更容易造成國道塞車。

交通部高速公路局交通管理組科長蔡明哲表示，確實有提供「公務證」的機制，若相關單位有公務需求必須正式行文申請，經過審核後認為有需求才會核發，額度一年約兩千張，限當年度使用；目前有這類需求的包括防疫車輛、捐血中心車輛、緊急救護或警察單位的車輛。

針對外界質疑有濫發的跡象，蔡明哲說，「免高乘載管制通行證」的公務證會採用實名制，車牌會直接寫在證件上，使用時也必須要對車牌號碼，也只有公務車可以申請，一般私家車不能使用，應該不會有濫用情況；另外這張通行證跟鈔票一樣有防偽機制，加蓋鋼印且有雷射標籤，無法影印偽造。

據了解，除了防疫車隊、緊急救護等需求必須申請「免高乘載管制通行證」以外，部分立委也會直接向高公局以公務需求為由申請通行證，名義包括假期時間需要開車上高速公路執行公務，但高公局並沒有直接「限定五張」，主要仍以公務情況是否有需求來做判斷。