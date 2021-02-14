兩波境外汙染物移入 中南部空品明起連三天「亮橘燈」

明起三天台中以南空氣品質「亮橘燈」，環保署表示，明天東北風可能挾帶微量境外汙染物移入，中南部位於下風處容易累積，周二西半部位於背風側擴散條件差，周三東北季風再增強，將夾帶另一波微量境外汙染物，影響台灣空品。

環保署表示，明天東北季風稍增強，傍晚起東北風可能挾帶微量境外汙染物移入台灣，影響程度需視上游汙染物累積及降雨強度有所變化；中南部地區位在下風處，較易累積汙染物，且在清晨及夜間易有霧影響能見度。中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區於夜間可能達橘色提醒等級。

16日環境風場轉為偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件較差，且在清晨及夜間易有霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級。

17日東北季風再增強，東北風可能挾帶另一波微量境外汙染物移入台灣，影響程度需視上游汙染物累積及降雨強度有所變化；下風處中南部地區較易累積污染物。中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。