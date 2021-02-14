自助餐店未設紙容器回收最高罰30萬元 下半年上路

國內不少自助餐店、便當業者內用提供紙類餐具，但沒有設置回收設施，為落實回收、減少廢棄物，環保署今年一月預告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」草案，內用使用紙餐具最廣泛的自助餐店及便當店，店內必須設置紙餐具回收設施，否則可罰6萬元至30萬元，預計下半年正式上路。

環保署表示，根據草案規定，自助餐及便當店業者如在店內提供用餐民眾紙餐具盛裝菜餚，如盒、蓋、盤、托盤、速食容器、免洗餐具，應加裝提供紙餐具回收所用的資源回收設施，並在營業處所採取必要回收宣導措施，及交付回收對象回收，目標下半年正式上路。為降低業者衝擊，上半年將與各地方環保局持續加強業者輔導，並召開研商會，與業者溝通說明。

環保署表示，為妥適回收紙餐具，業者應備有具分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，並於該設施明顯處標示正方形「回收標誌」 及「紙餐具回收處」字樣，圖樣與文字應保持完整、清楚可見，無限制字型樣式及字體大小；營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送回收語音等回收宣導措施，以提醒消費者落實回收；最後須將經分類、堆疊之紙餐具交付可回收紙餐具的回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等回收對象回收，讓紙餐具不跟紙類混合回收或當垃圾丟棄。

環保署呼籲，自助餐及便當店業者務必重視並提早因應，盡速完成紙餐具回收設施、回收宣導措施及相關標示之設置，現階段都還在輔導期間。民眾用餐後也一定要記得做好「清（清理：順手去除菜渣，並以衛生紙簡單擦拭）、分（分類：垃圾、廚餘及紙餐具）、疊（堆疊：盒、盤、杯自成一疊）」回收3步驟，不僅可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收，也能提升紙餐具回收成效。