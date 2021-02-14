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東北季風明起挾帶微量境外汙染物 中南部空品亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

雲嘉南今天空氣品質亮橘燈，局部地區可能紅害，明天東北季風增強，可能挾帶微量境外汙染物移入台灣，雲林以南空品都是橘色提醒等級，周二、周三汙染物累積，中南部位於下風處，台中以南空品都是橘色提醒。

環保署表示，今天東北風風速稍減弱，中部以南擴散條件轉差，午後風速增強，空氣品質將逐漸好轉；夜間易有局部霧影響能見度。雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級，中部及高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級，北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

環保署說，15日東北季風稍增強，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入台灣，影響程度需視上游汙染物累積及降雨強度有所變化；西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

16日清晨至上午環境風場為東北風，迎風面北部地區擴散條件佳，中南部位於下風處，汙染物易累積，且西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度；午後東北風減弱，逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，桃竹苗沿海地區受背風渦漩影響，汙染物濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質 環保署 紅害

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