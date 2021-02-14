恐達寒流標準！ 吳德榮：開工日起強冷空氣來襲下探十度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周三開工日「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，周四至周六都受影響，加上「超強」的夜間輻射冷卻，平地低溫可能下探10度以下，最新模擬可達寒流標準。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日白天東北季風水氣略減，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨機率，北部西側轉多雲，中南部晴時多雲；北台稍涼，中南部舒適，早晚涼。今日氣溫北部15至24度，中部15至28度，南部15至29度，東部14至26度。

吳德榮說，今晚起至初五白天，東北季風的水氣續減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部仍為晴時多雲；各地白天舒適、早晚涼。初五晚起「強冷空氣」的前緣抵達，北部及東半部轉有局部雨。

吳德榮說，目前各國模式模擬顯示，周三開工日「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；北部及東半部有局部雨，晚起北部雨先停、濕冷轉乾冷。周四至周六「強冷空氣」籠罩，各地天氣晴冷，加上「超強」的夜間「輻射冷卻」， 平地低溫降至10度以下的機率很高，應特別注意氣溫的劇烈變化。

吳德榮說，歐洲最新模擬可達「寒流」標準，美國最新模擬也有「強烈大陸冷氣團」的強度；皆持續微調中，應密切觀察。