快訊

地牛翻身！台東近海發生規模4.4地震 最大震度台東4級

「淑薇style」揚名國際 謝淑薇晉級還圈粉地主球迷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐達寒流標準！ 吳德榮：開工日起強冷空氣來襲下探十度

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，周三開工日將有「強冷空氣」南下。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，周三開工日將有「強冷空氣」南下。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周三開工日「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，周四至周六都受影響，加上「超強」的夜間輻射冷卻，平地低溫可能下探10度以下，最新模擬可達寒流標準。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日白天東北季風水氣略減，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨機率，北部西側轉多雲，中南部晴時多雲；北台稍涼，中南部舒適，早晚涼。今日氣溫北部15至24度，中部15至28度，南部15至29度，東部14至26度。

吳德榮說，今晚起至初五白天，東北季風的水氣續減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部仍為晴時多雲；各地白天舒適、早晚涼。初五晚起「強冷空氣」的前緣抵達，北部及東半部轉有局部雨。

吳德榮說，目前各國模式模擬顯示，周三開工日「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；北部及東半部有局部雨，晚起北部雨先停、濕冷轉乾冷。周四至周六「強冷空氣」籠罩，各地天氣晴冷，加上「超強」的夜間「輻射冷卻」， 平地低溫降至10度以下的機率很高，應特別注意氣溫的劇烈變化。

吳德榮說，歐洲最新模擬可達「寒流」標準，美國最新模擬也有「強烈大陸冷氣團」的強度；皆持續微調中，應密切觀察。

吳德榮 低溫 寒流

延伸閱讀

鋒面到！今晚起雨勢變大 吳德榮：中南部明午先好轉

春節連假天氣南北兩樣晴 吳德榮：小年夜雨到除夕中午

小年夜各地大雨 吳德榮：除夕中南部雨漸歇但北部濕涼

小年夜變天！ 吳德榮：除夕中南部好轉 北部東部短暫雨

相關新聞

恐達寒流標準！ 吳德榮：開工日起強冷空氣來襲下探十度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周三開工日「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，...

大年初三水氣減弱！北部東北部陽光露臉 中南部注意日夜溫差

今天大年初三，受東北季風影響，北部及東半部地區，桃園以北、東半部地區不時出現短時間的飄雨或小雨，但水氣略微減少，並非整天...

唐吉訶德松葉蟹比好市多貴400元 內行人點出價差關鍵

唐吉訶德西門店開幕後，就吸引大批民眾前往搶購，卻有民眾表示，唐吉訶德販售的水煮松葉蟹，發現若以重量來計算，其價格會比好市...

地牛翻身！台東近海發生規模4.4地震 最大震度台東4級

地牛翻身！中央氣象局發布地震報告，今天中午12時25分發生芮氏規模4.4地震，震央位於台東縣近海深40公里，各地最大震度...

東北季風明起挾帶微量境外汙染物 中南部空品亮橘燈

雲嘉南今天空氣品質亮橘燈，局部地區可能紅害，明天東北季風增強，可能挾帶微量境外汙染物移入台灣，雲林以南空品都是橘色提醒等...

醫師：適當重訓有助老人減緩疼痛 降低跌倒風險

老年人常有身體疼痛，一旦跌倒即便康復，往往更不願意運動。不過復健科醫師指出，適當重訓能改善下背、膝蓋、肩膀疼痛，更可降低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。