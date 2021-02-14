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國5、蘇花路廊初三車多 預估下午車流量更大

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花路廊上午雙向都有不少車流，預估下午北上將有更多車流量。圖／新城警分局提供
蘇花路廊上午雙向都有不少車流，預估下午北上將有更多車流量。圖／新城警分局提供

今天是大年初三，國道5號、蘇花路廊雙向都湧現車潮，國5北上路段提前在上午出現返工車潮，蘇花路廊則預計下午車流量會更大，不過公路單位觀察，整體交通狀況比昨天初二來得順暢。

春節連假進入後半段，開始出現返工車潮，公路單位原本預估國5下午才會現車潮，但提早到今天上午9時30分就有不少車輛進入。坪林行控中心評估，這代表民眾主動分流，對於減緩國5北上路段壅塞有幫助。

宜蘭警方表示，今天預計將迎來國道雙向交通量最高峰，上午國3到國5南港系統車多緩慢，南下南港到坪林車速約60公里。北上頭城到坪林路段上午10時就出現北返車潮，預估午後到深夜車流量更大，建議用路人白天可改走台9線北宜公路至坪林進入國5，或走台2線濱海公路北返。

蘇花路廊雙向車流也不少，公路總局四區養護工程處交管中心表示，今天上午7時就出現南下車潮，到9時過後趨緩，10點後轉為北上路段車多。

新城警分局和平派出所長王祝光說，今天北上車輛明顯增加，尤其是位於和平的台泥DAKA園區因為人車很多，停車場爆滿，已加派員警前往將路口號誌改為手動，維持車流順暢。

公路單位根據市區車輛狀況研判，蘇花改今天下午車流量會更大，很有可能是春節連假北上的最大量，提醒用路人注意。

車潮 坪林 國道

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