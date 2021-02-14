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初三北上出門分流 留意國道22壅塞路段

聯合報 / 記者／即時報導
1968即時路況顯示，全線還是綠色，目前國道還算通暢。圖／高公局提供
1968即時路況顯示，全線還是綠色，目前國道還算通暢。圖／高公局提供

大年初三的今天是春節期間國道雙向車流量最大的1天，高公局預估全天國道交通量為平日的1.6倍，高公局建議用路人不僅避開塞車路段，上路時段要分流，南下盡量下午再出門，北上則可早上出發。

今天易壅塞路段共22處，包括國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、下營系統-大灣，國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間，國5南向南港系統-坪林，國10東向仁武-燕巢系統，國1北向鼎金系統-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、大山-香山，國5北向宜蘭-坪林，國10西向仁武至左營及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

國道疏導措施部分，實施入口高乘載管制的路段有上午國5南港系統南向、下午國5蘇澳至頭城北向及國1高雄端至湖口北向與國3九如至大溪北向；入口匝道封閉部分則有國5石碇、坪林南向，國1平鎮系統南向、埔鹽系統雙向、國3西濱北向及國1虎尾、仁德北向、國1王田雙向、國3名間雙向。

國道 坪林 新竹

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