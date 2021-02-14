初三睡到飽？ 大數據：台灣中年男性壓力亞洲最高

疫情未歇，依據智慧穿戴裝置蒐集的大數據資料顯示，2020年亞洲用戶的生活型態轉變，每日平均步數下滑，台灣因防疫得當影響輕微；但從壓力數據來看，台灣45歲至55歲和55歲以上男性壓力顯著，為亞洲最高，其次為泰國與馬來西亞。

2020年爆發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延續至今，帶動消費者對可持續監測健身及生理狀況的智慧穿戴裝置需求。

根據IDC的調查，2020年全球穿戴裝置銷售量估達3.96億台，年成長達14.5%；其中，智慧醫療、健康相關的手錶和手環占比是40.2%，年成長率高達32%。

Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示，去年疫情爆發，Garmin在台灣和全球市場都逆勢成長，營收年增約2成，主要來自疫情帶動民眾健康意識抬頭，加上各地封城、居家上班期間，都觀察到運動紓壓需求變高。

根據智慧穿戴裝置掌握使用者運動時與日常生活的大數據資料顯示，疫情發生後，人們的運動和生活習慣起了不小的變化，預期將延續至今年。

在睡眠方面，Fitbit觀察到亞太地區多數國家在居家隔離期間，睡眠時間增加；但在禁令相繼解除後，睡眠時長再度減少。其中，僅有澳洲仍然持續增加至7小時37分鐘，相比亞太地區平均值多出39分鐘。

透過Garmin的進階睡眠監測，完整監測包含淺層睡眠、深層睡眠和REM （快速動眼期）睡眠階段，發現亞洲平均女性用戶深層睡眠時間皆比男性高，平均深層睡眠時間可以達到一小時，男性大部分少於一小時。數據中發現，深層睡眠時間最短的是印度，其次為菲律賓，台灣用戶排名第3。

此外，Garmin從全球用戶的心率變異數值得出壓力指數數據，發現亞洲國家整體男性壓力指數比女性高；其中，台灣45歲至55歲和55歲以上的男性壓力更為顯著，為亞洲最高，其次為泰國與馬來西亞。

觀察亞太地區活躍用戶2020年的數據，智慧穿戴品牌Fitbit發現，隨著防疫隔離政策的日益放寬，亞太地區用戶的活動總量，如行走步數和活動分鐘數相繼提升，但仍未恢復到疫情前的水準，平均步數從2019年同期的9677步下降至8240步。唯一例外是香港使用者的行走步數高達9760步，遠超越亞太地區平均步數；菲律賓以平均步數6596步，位居亞太市場步數統計倒數第一名。

整體而言，數據顯示用戶在2020年的生活型態轉趨靜態，整體活動量減少，其中居家隔離帶來的壓力，都讓紓壓的活動成為用戶熱門選項。Fitbit指出，特定運動因防疫措施或隔離政策而受到影響，如正念冥想、瑜伽和皮拉提斯等居家靜態運動，在亞太地區大幅成長。

以平均每日步數的數據觀察，類似結果也出現在智慧穿戴品牌Garmin所做的統計， Garmin「2020亞洲區用戶健康數據報告」指出，亞洲各國家2020年平均每日步數均較2019年下降，平均減少12.2%，可能是疫情影響人們外出意願，進而打亂運動計畫。

值得一提的是，台灣用戶平均每日步數僅下降7%，推測與較為穩定的疫情控制有關。根據日均步數分析顯示，台灣女性日均步數高於各國家平均值，但在週均熱血時間卻遠低於亞洲其他國家，其中以女性26歲至35歲和55歲以上的族群最低，台灣男性的週均熱血時間甚至為女性的兩倍。