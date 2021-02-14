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新竹投注站好運連莊 外籍移工、大學生各刮中百萬大獎

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

幸運過好年，新竹市「金益多彩券行」在一個禮拜內有兩個客人分別刮出百萬大獎，分別為外籍移工與大學生。

金益多彩券行表示，第一個中獎人是年約40歲的外籍移工，因為疫情關係沒有辦法回國，剛好今年公司也發了一筆比較大筆的獎金，走進店裡的時候看到面額2000元的刮刮樂便想說，今年難得有一筆不錯的獎金，也給家裡寄了一些錢回去了，那這次就試試看面額大一點的刮刮樂。

「沒想到還真的刮中了100萬元。」金益多彩券行指出，這名外籍移工原本來台灣打拼的願望就是可以在家鄉蓋一間屬於自己的房子，這張刮刮樂刮中了100萬，真的讓他的夢想前進了很多步。

金益多彩券行也說，第二位中獎人是個約20歲大學生，平常時候都在外縣市唸書，這次過年回來跟家人團聚，中獎當天晚上約8點，經過彩券行的時候看到店內人潮滿滿，便想說買個彩券試試手氣。

金益多彩券行指出，店員幫他挑一張「1000萬行大運」刮刮樂，這位學生原本想看看能不能刮中Gogoro電動機車，結果刮著刮著，竟然刮出了二獎100萬元，這下就不只交通工具入手，連未來的學費也都夠了。

金益多彩券行表示，感覺今年客人都很幸運、2月8日外籍移工才刮到「2000萬超級紅包」三獎100萬，2月12日又有大學生刮中「1000萬行大運」二獎100萬，真的是好運連莊。

彩券行 刮刮樂 移工

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