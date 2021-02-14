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大年初三水氣減弱！北部東北部陽光露臉 中南部注意日夜溫差
今天大年初三，受東北季風影響，北部及東半部地區，桃園以北、東半部地區不時出現短時間的飄雨或小雨，但水氣略微減少，並非整天陰天，降雨空檔增多有陽光露臉機會，中南部仍為多雲到晴的天氣。
中央氣象局表示，今天各地氣溫大致落在14至18度，北部、宜花地區高溫22至24度，中南部及臺東地區高溫24至27度，中南部日夜溫差較大，請民眾視溫度變化適時調整穿著。
春節假期期間，仍須留意中南部地區容易有霧或低雲影響能見度，行車用路請多加留意；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率。
由於今天東北季風減弱，竹苗以南擴散條件轉差，中南部地區位於下風處，夜間及清晨汙染物易累積，且易有局部霧影響能見度；北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門地區多為「良好」等級；竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；可查「環保署空氣品質監測網」。
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