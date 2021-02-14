大年初三水氣減弱！北部東北部陽光露臉 中南部注意日夜溫差

這是一個關於「有情」的展覽。 這個有情，見諸在策展人對藝術家的有情、建立在畫廊對於藝術家全力支持的有情、是結構在贊助單位對於策展人全方位信任的有情。也因此，這個展覽足足在歲月的飄逝間歷經了二年時間、展覽時間一拖再延、作品成本及運輸和倉儲費不斷遞增，在不斷推翻又更新的情況下，最後成就出一個被新加坡上上下下認為在2020年最具有療癒效益的國際展！

2021-02-14 08:23