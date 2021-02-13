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一張圖秒懂春節天氣！開工日轉冷 北部高溫不到20度

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1張圖秒懂春節天氣！不想面對的開工日 氣溫將驟降

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
春節連假天氣。圖／取自臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
春節連假天氣。圖／取自臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

明天是大年初三，中央氣象局指出，初三至初五，隨著水氣減少，桃園以北、東半部地區雖仍會陣陣飄雨，但免撐傘的降雨空檔將越來越多，更可望有陽光露臉，新竹以南地區則是多雲到晴的好天氣。不過，下周三（17日），面對的不僅是開工日，下一波東北季風增強，也會讓北台灣溫度降到只剩15、16度。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，初三到初五雖仍受東北季風影響，但水氣已經較先前減少，桃園以北、東半部晴時飄雨，降雨空檔會越來越多，不再整天都是陰雨天，陽光更有機會露臉，新竹以南地區則是多雲到晴的好天氣。

氣溫部分，劉沛藤表示，各地低溫落在14到18度，北部、宜花地區高溫可達22到24度，中南部、台東地區更有25、26度，日夜溫差較大。

不過，劉沛滕說，下周三、初六的開工日，連日的舒適氣溫就會受到下一波東北季風增強影響而驟降，屆時北台灣只剩下15、16度左右，北部跟東半部也有降雨機會，但隔天（18日）就會逐漸從濕冷轉為乾冷，各地天氣也趨向穩定，多為多雲到晴，只剩東半部地區有局部短暫雨，下周六（20日）東北季風減弱，各地白天氣溫就會回升。

氣象局 春節

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