北部明雨轉小、南部好天氣 下周強冷空氣來襲低溫恐10度

北部地區今陰雨綿綿，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，年初二晨東北季風迎風面持續有降雨回波消長，北台灣明顯降雨、花東及恆春半島零星降雨，初三晚上到初五白天東北季風水氣減少，北部轉多雲，中南部晴時多雲，各地白天舒適，但初五晚上「強冷空氣」前緣抵達，北部跟東半部轉有局部雨，初六開工日更會氣溫驟降、愈晚愈冷。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」則指出，明天東北季風強度稍減弱，北部、東半部仍然容易有下雨的狀況，但整體雨勢較為減小，中部地區也有零星降雨機會，南部地區則維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，彭啟明說，明天北部、東半部全天偏涼，高溫20到23度，中南部白天在陽光加熱下，溫度更偏暖一些23到25度，夜晚到清晨各地低溫落在14到17度左右，中南部地區日夜溫差相對較大。

吳德榮指出，據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，初三晚至初五(16日)白天，東北季風的水氣減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，北部轉多雲，中南部仍為晴時多雲；各地白天舒適、早晚涼。初五(16日)晚起「強冷空氣」前緣抵達，北部及東半部轉有局部雨。

彭啟明說，初五白天隨大陸高壓出海，東北季風又再減弱，但很快地，晚間開始又有下一波東北季風南下，預估這波冷空氣強度較強，且為先濕冷後乾冷型態，中北部、東半部地區會有明顯降雨，南部地區降雨不明顯。到了初六（17日)開工日，水氣逐漸轉乾，雲量減少，除東半部外各地天氣回穩，氣溫逐漸下滑，晚間配合輻射冷卻作用影響下，空曠地區有較極端低溫發生的機會。

吳德榮也說，目前各國模式模擬顯示，開工日「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；北部及東半部有局部雨，晚起北部雨停、濕冷轉乾冷。下周四(18日)至周六(20日)晨平地低溫降至10度以下機率高，歐洲(ECMWF)最新模擬約達「寒流」標準，美國(GFS)最新模擬也有「強烈大陸冷氣團」的強度，應密切觀察。