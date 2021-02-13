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長輩心中外科就是神？內科醫師慘被嗆「去藥局抓藥就好」 網曝原因

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在與長輩聊天時發現，外科醫師與內科醫師的地位截然不同。 圖／pakutaso
網友在與長輩聊天時發現，外科醫師與內科醫師的地位截然不同。 圖／pakutaso

在長輩心中，能當上醫師彷彿套上一身光環，地位崇高，不過有網友發現，醫師的地位雖高，但看在長輩眼裡，內科醫師和外科醫師差別巨大，甚至不屑表示「開藥那種去藥局抓藥就好了」，讓他滿頭問號，直問難道長輩心中只有外科醫師才是醫師？

有網友在批踢踢發文表示，過年時親戚聊天談到外科醫師在長輩心中的地位，當時醫師從開刀房走出來，大家就像見到神一樣圍上前詢問狀況，紅包禮品送起來毫不手軟。甚至自己阿公動手術時，手術前就想塞10萬紅包給醫師，手術後還是不死心再送金條當謝禮，雖然醫師都拒絕不收，但從此奠定外科醫師神一般的地位。

不過與之相反的是內科醫師，原PO在聊天過程中幫腔說「內科醫師也很強啊」，竟被長輩回「開藥那種去藥局抓藥就好了」，他才發現，原來長輩心中只有外科類醫師才是醫師？

文章發出後，不少鄉民參與討論，認為長輩「外科為神」的原因在於過去醫療技術不發達，不管大小手術的死亡率都比現在高，所以認為要「討好」外科醫師才能提高手術成功率。「以前開刀小手術都可能會死（想要命的送禮），哪像現代不死人好像理所當然」、「內科對外人來講就是不清楚做啥的」、「他們去內科都在聊天，以為醫師很輕鬆啊」、「因為內科只看五分鐘，然後在紙上畫圈圈」、「有些人拿藥直接去藥局了，也沒去問過醫師」。

該文還意外引爆內、外科大戰，討論到底哪個科系才是醫界No.1，「在醫院裡面本來就是外科最大」、「所有醫療劇沒看過內科很搖擺的，醫院生態就是拿刀的有技術」、「『真的』內科急診其實比外科急診危險」、「聽內醫生酸過：外科一群不讀書的高級技工還被當神捧」、「其實內外科生彼此也有點RD對工廠那種微妙觀念歧視」、「南部長輩覺得中醫更強」。

醫師 手術 紅包

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