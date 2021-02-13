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塞車雪上加霜 國道中部路段上午超過20件「撞況」
今天大年初二，「回娘家」及出遊的車流，塞爆國道中部路段，也頻出「撞況」，據國道第7警察大隊統計，國3到下午1點半，已發生17件碰撞事故；國道第3大隊所轄的國1及台76線快速道路則有5件碰撞事故。這22件車禍雖都沒有人受傷，但原本就很塞的國道更是動彈不得。
不過，到下午2時為止，因車流逐漸紓解，國道中部路段只有國3的中興系統及名間交流道南下路段，仍然很塞，時速約在40公里上下，警方呼籲駕駛人要有耐性，小心駕車。
國道警察第3大隊指出，從今天清晨6、7點起，國1南向彰化系統至員林車多，先是9時25分在國道1號南向188公里外側及中線車道發生1件3輛車碰撞事故，車輛受損無法移動，到9時48分才排除，但造成國道1號南向南屯至王田交流道路段即182到188公里路段，回堵時速20公里以下，並往上游延伸南向台中至南屯交流道回堵時速20公里以下，到下午已紓解。
另，10時27分台76線西向32公里4輛車碰撞、10時33分台76線東向27公里2輛車碰撞事故、下午1時5分國一南向198.7公里4輛車碰撞、下午1時9分國一南向204.9公里也發生碰撞事故，自行移至路肩。目前這些事故均已排除。
國道第7大隊所轄的國3路段，更發生17件碰撞事故，幸好都沒人受傷，但也讓塞車更加嚴重。
國道第三大隊呼籲用路人出發前，務必做好車輛保養及檢查，如發現救護車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效。另提醒用路人如要開車出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段，做個聰明的用路人。
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