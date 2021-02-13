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「佳玲」回娘家！二月首度+0 今無新增新冠肺炎確診

初二湧出遊車潮 公路總局：下午這幾段還是塞

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

大年初二回娘家，公路總局指出，截至今天中午12時，省道壅塞路段包括台2線淡水東行路段回堵約0.5公里、台61線香山南向路段回堵約6公里、台74線霧峰東向匯入國道3號匝道路段回堵約8公里，預估午後仍有出遊車潮，提醒民眾注意台2線、台2乙線關渡到淡水、台61線中部北向、台19 線北港朝天宮及台9線接國5頭城交流道。

除了上述壅塞路段，公路總局說，車多路段則包括台2線淡水東向路段、台61線伸港至洋厝南向路段、台74甲線彰化市東外環道南向路段、台2戊線南方澳南向路段、台86線關廟東向路段等。

公路總局預估，中午過後仍有出遊車潮，提醒民眾需注意台2線、台2乙線關渡到淡水、台 61 線中部北向、台19 線北港朝天宮及台 9 線接國 5 頭城交流道等路段，易有車多情形發生。

至於台北市轄台2甲陽金公路10.5K竹子湖路段坍方中斷，公路總局說，目前已經由台北市政府緊急搶修中，因主線阻斷，呼籲欲往來金山至北市間的民眾改走省道台2線及 101甲線通行。

公路總局說，已經在警廣、幸福公路 APP 虛擬CMS、路側CMS提供相關路況及替代道路資訊，民眾出門前可先查閱以掌握省道最新路況資訊。

北港朝天宮 淡水 北市

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