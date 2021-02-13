全民防疫勤洗手 春節前一周腹瀉急診人數大減

農曆春節大魚大肉、飲食較不節制，往年春節期間急性腹瀉就醫人數都比平日還多，不過隨著勤洗手成為防疫全民運動，加上為了防疫而減少聚餐，今年腹瀉人數很可能會逆勢下降。疾病管制署今發布過年前一周（上週）急診急性腹瀉就診僅4819人次，去年同期剛好是過年期間，同期急診腹瀉高達1萬1285人次。本周過年，腹瀉急診是否仍少於去年春節？下周可見分曉。

疾管署監測資料顯示，今年第5週（1月31日至2月6日），急診之急性腹瀉就診達4819人次，較2018至2020年同期低，近三年同期分別為5940人次、5474人次、1萬1285人次，往年春節連假期間急診腹瀉就診人次為平時二至三倍。國內近四週共接獲34起腹瀉群聚通報，均為諾羅病毒感染。

腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能合併有發燒、胃痛、噁心等症狀，症狀可持續一至十天。患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌、攝取受污染食物的量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重。

疾管署提醒，春節連假與親友圍爐聚餐時，務必留意手部衛生與飲食安全，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫。應勤洗手、用餐以熟食為主，與他人共食使用公筷母匙，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品等高風險食物，例如生蠔。

有疑似症狀者，應避免參與年菜的調理，並應儘速就醫及在家休息，如需外出者，應配戴口罩，避免傳染給他人。另外，餐飲及旅宿業者務必加強環境及員工衛生管理，如有不適症狀應暫停工作，症狀解除至少48小時後才可恢復上班，以確保其他員工及顧客健康。