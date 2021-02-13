強拆老家危險插座 她曝「人體跳電」驚險過程：看到阿公阿嬤了

做任何事都要小心注意，特別是與電、火有關的事物。一位網友描述自己回老家拆除插頭的過程，提到剪掉連接插座電線時，忽然周遭一黑疑似跳電，家人卻未針對此事開罵，讓她十分困惑，直到最後看到剪刀上的焦痕才明白自己差點死在觸電下，驚險遭遇讓網友看了直呼幸運，建議她「下次找專業人事」。

原PO表示，自己的爸爸是個標準的「防火教信徒」，堅持平常不用的電器插頭絕對要離開插座，電器用完也要馬上把插頭拔掉以策安全，連wifi機都不能一直插在插座上。偏偏老家阿嬤房間有一個插座，因年代久遠，插頭與插座表面的塑膠都已燒融在一起，難以分開，成為爸爸心上的一根刺。

今年過年回老家圍爐時，原PO爸爸再次提到這個暗藏危險的插座，直言只要能拆掉，即使弄壞也沒關係，原PO只好拿出一堆「傢俬」，準備和插座拚了！當原PO用盡各種方法拆到只剩兩條細細的電線連接插頭時，下意識認為只要把電線與插頭分開即可，絲毫沒有多做考慮，便拿起剪刀剪掉其中一條電線。

原PO說，剪掉電線的那瞬間，她覺得自己陷入黑暗之中，四周一片靜悄悄，疑似跳電，讓她緊張的想「完蛋，要被家人圍毆了」。不過，一切很快又恢復原狀，家人也沒有任何反應，於是她又剪掉剩下的那條電線。沒想到這回插座直接噴出火花，她的四周也再次陷入黑暗與寂靜，心跳得非常快，還看到阿公、阿嬤。

過了不久，燈光與聲音再次出現，家人仍對跳電沒有任何反應，她只好主動問爸爸「我以為剛剛跳電你會罵我」，沒想到爸爸一頭霧水地回答「跳電？什麼時候？」，其他家人也一臉困惑，直到她看到用來剪電線的剪刀上出現焦痕與裂口，還在腳趾找到電擊傷，才明白剛剛的跳電「僅限自己」，自嘲「難怪我照鏡子覺得自己的頭髮變得更捲了」。

看完她的遭遇，網友們紛紛譴責她的危險行為，「用電安全基本知識要先斷電好嗎」、「你為什麼沒有關總電源啦～太可怕了」、「沒斷電直接剪嗎？心臟也太大顆了」、「活電作業94猛」、「梁靜茹給妳的勇氣嗎」、「電子科系代表上香，你這行為在我們眼中是大哥」，有網友則觀察剪刀損壞方式推測，原PO在剪電線時，剪刀的內側和外側同時碰到插頭的兩條線，才會引起觸電。

原PO也表示自己真的常識不足，且未多想，才險些釀成大禍，這次也是學到一個教訓。留下的插座會等工程行開工後，找專業人士來移除。