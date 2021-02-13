全面防堵病毒「搭便車」 蔡英文、林佳龍慰勉高鐵員工

往年大年初二、初三皆為春節輸運高峰，蔡英文總統與交通部長林佳龍今赴台灣高鐵行控中心慰勉值勤同仁。林佳龍在臉書po文表示，台灣高鐵作為重要的交通動脈往來南北串連城鄉，今年春節疏運共加開453班，總計1832班次，而為了不讓病毒「搭便車」，今年也全面提升戒備。

林佳龍表示，高鐵作為重要的交通動脈，往來南北串連城鄉，今年春節疏運共加開453班，總計1832班次。在返鄉、返工之外，年初二回娘家、初三走春都是輸運高峰，這兩天每天要開208班次。

他說，為了不讓新冠肺炎病毒「搭便車」，今年的春節疏運高鐵提升戒備，除採全車隊號座，避免自由座人潮密度過高，且禁止飲食、全程配戴口罩；高鐵到端點站就會進行全車清潔消毒，車站每小時消毒1次，每天收班後，車站及列車也全面消毒。

此外，林佳龍提及，包含高鐵人員編組，減少各組之間的接觸，把疫情可能造成的衝擊縮減到最小範圍，決不讓疫情癱瘓疏運。他也感謝高鐵夥伴們的細心，帶給國人安心便捷的運輸服務。