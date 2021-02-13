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全面防堵病毒「搭便車」 蔡英文、林佳龍慰勉高鐵員工

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
蔡英文總統與交通部長林佳龍今前往台灣高鐵行控中心慰勉值勤同仁。圖／擷取自林佳龍臉書
蔡英文總統與交通部長林佳龍今前往台灣高鐵行控中心慰勉值勤同仁。圖／擷取自林佳龍臉書

往年大年初二、初三皆為春節輸運高峰，蔡英文總統與交通部長林佳龍今赴台灣高鐵行控中心慰勉值勤同仁。林佳龍在臉書po文表示，台灣高鐵作為重要的交通動脈往來南北串連城鄉，今年春節疏運共加開453班，總計1832班次，而為了不讓病毒「搭便車」，今年也全面提升戒備。

林佳龍表示，高鐵作為重要的交通動脈，往來南北串連城鄉，今年春節疏運共加開453班，總計1832班次。在返鄉、返工之外，年初二回娘家、初三走春都是輸運高峰，這兩天每天要開208班次。

他說，為了不讓新冠肺炎病毒「搭便車」，今年的春節疏運高鐵提升戒備，除採全車隊號座，避免自由座人潮密度過高，且禁止飲食、全程配戴口罩；高鐵到端點站就會進行全車清潔消毒，車站每小時消毒1次，每天收班後，車站及列車也全面消毒。

此外，林佳龍提及，包含高鐵人員編組，減少各組之間的接觸，把疫情可能造成的衝擊縮減到最小範圍，決不讓疫情癱瘓疏運。他也感謝高鐵夥伴們的細心，帶給國人安心便捷的運輸服務。

高鐵 林佳龍 春節

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