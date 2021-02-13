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初二回娘家1968APP當機 高公局：流量創歷史新高所致
今天是大年初二，不少民眾趕著回娘家，國道南下路段早上湧現車潮，國1南下湖口到竹北等路段更一度紫爆，不過，高公局1968APP在午間卻大當機，點進APP頁面只見「資料讀取中，請稍後」畫面達數分鐘。對此，高公局說明，因使用流量創歷史新高，超過系統最大負荷，已緊急提升硬體資源及修改軟體。
據高公局即時路況，中午12點45分左右，包括國1機場系統中壢轉接南向路段、國3大溪龍潭南向路段、國1湖口服務區竹北南向路段、國3中興到南投路段、國3田寮燕巢南向路段、國5頭城坪林北向路段等時速都在40公里以下。
高公局表示，今天截至上午11點，國道全線交通量為42.6百萬車公里，車速40公里以下路段有國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國1南向楊梅端-新竹系統、彰化系統-員林、北向台中-台中系統、仁德系統-台南系統、鼎金系統-高科，國3南向三鶯-龍潭、茄苳-香山、烏日-霧峰、草屯-南投服務區、國10東向左營端-燕巢系統及國5北向頭城-坪林等路段。預估全日交通量為138百萬車公里。
高公局研判，今天下午國1南向三義-台中系統、新營-永康、北向西螺-埔鹽系統、銅鑼-頭份、國3北向竹山-中興、大山-香山、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統及國10仁武-左營等路段可能會出現車多情形。
針對1968網站及App開啟延遲問題，高公局解釋，因使用流量創歷史新高，超過系統最大負荷，已緊急從提升硬體資源及修改軟體方面進行處置，後續將持續精進系統整體運作，改善用路人操作體驗。
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