初二回娘家1968APP當機 高公局：流量創歷史新高所致

做任何事都要小心注意，特別是與電、火有關的事物。一位網友描述自己回老家拆除插頭的過程，提到剪掉連接插座電線時，忽然周遭一黑疑似跳電，家人卻未針對此事開罵，讓她十分困惑，直到最後看到剪刀上的焦痕才明白自己差點死在觸電下，驚險遭遇讓網友看了直呼幸運，建議她「下次找專業人事」。

2021-02-13 14:26