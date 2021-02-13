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過年停車再難也千萬別停巷子！嚴重者恐會惹上7年以上重罪

往年春節腹瀉增 圍爐聚餐注意手部衛生飲食安全

中央社 / 台北13日電

疾病管制署今天表示，依往年疫情監測資料，春節期間因急性腹瀉就醫的人數較平日增加，提醒民眾春節連假與親友圍爐聚餐時，務必留意手部衛生與飲食安全。

衛生福利部疾管署上午發布新聞稿指出，依據監測資料顯示，2021年第5週（1月31日至2月6日）急診急性腹瀉就診人次達4819，較2018至2020年同期為低（分別為5940、5474、1萬1285）；往年春節連假期間急診腹瀉就診人次為平時2至3倍；國內近4週共接獲34起腹瀉群聚，檢出病原均為諾羅病毒，提醒民眾注意防範。

疾管署副署長莊人祥表示，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。患者年齡、個人健康狀況、感染致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重。

莊人祥說，民眾應落實勤洗手，用餐時應以熟食為主，與他人共食使用公筷母匙，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品（如生蠔）等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜調理，並應儘速就醫及在家休息，如需外出者，應配戴口罩，避免傳染給他人。

此外，籲請旅宿及餐飲業者應落實廚房及廁所等環境的消毒與清潔，並留意工作人員（尤其是廚工）衛生及健康情形，如有不適症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班，以確保其他員工及顧客健康。

春節

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